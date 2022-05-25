美麗戰場｜搵陳瀅做阿寶 葉念琛預告蔣家旻演奸角

導演葉念琛應曾志偉邀請開拍類似韓劇《Penthouse》的劇集，日前他在IG宣布新劇名為《美麗戰場》，並tag了6位參與演出的女演員，包括朱晨麗、陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻及備受無綫力捧的何依婷。葉念琛形容今次是女神大戰，並陸逐上載女星試造型的照片，著大家競猜相中人是誰。日前他上載女主角「阿寶」的照片，雖然只得背面，但已有人估陳瀅將飾演「阿寶」一角。

估計蔣家旻演阿寶死敵琪琪

今日葉念琛再上載另一張照片，同樣只得背面，他說︰「葉念琛愛情電影宇宙裡，#阿寶的死敵永遠是名叫 #琪琪的女生！今次的#琪琪是有史以來最作惡多端，壞事做盡！保證會讓觀眾對她恨之入骨！#美麗戰場 #女神大戰 #這位女演員是再次合作」單從背面難以判斷相中人是誰，但葉念琛一句「這位女演員是再次合作」，相信「琪琪」就是由蔣家旻飾演。

蔣家旻早前受訪表示很期待與葉念琛再合作，並指其角色充滿挑戰性，非常突破，相信觀眾應該有新鮮感。她於13年主演葉念琛作品《第一次不是你》，當時她在片中飾演女主角「寶」。當年無綫以為蔣家旻拍的是愛情片，但沒料到她在片中有大量情慾戲，加上角色是援交少女，與她當時在《愛回家》的乖乖女形象不符，隨即觸動高層神經，並把她雪藏。當時劇情交代她演的「馬子妮」要出國進修，差不多臨近劇集大結局才再出現。