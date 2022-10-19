美麗戰場｜林盛斌演沙塵富豪大獲好評 阿Bob多謝劉佩玥︰好對手

《美麗戰場》昨日播出家寶(陳瀅飾)與家琪(蔣家旻飾)選美惡鬥場口，但論精彩程度，都不及惡霸級有錢人徐富貴(林盛斌飾)與靜兒(劉佩玥飾)的相處過程。林盛斌(阿Bob)先帶劉佩玥出席富豪飯局，期間更與其他有錢人對賭，輸錢時更與贏方互罵，兼揚言搵「湖南仔」斬人，阿Bob當時表現非常有霸氣，及後贏錢見劉佩玥沒對二千萬籌碼不為所動，令阿Bob對她另眼相看。及後他改以大談談奮鬥及發跡史，並向基層派飯，成功令劉佩玥對她改觀。

阿Bob搞到觀眾眼濕濕 整個場口阿Bob邊忍淚邊故作堅強訴說往事及人生哲理，雖然沒有激動爆喊，但仍煞是感人，不少網民除了指想不到搞開笑的阿Bob原來還有煽情一面外，並洗版式留言大讚他演技大躍進。有網民認為阿Bob演的「徐富貴」甚有驚喜，由囂張衰格，對老人家關懷備，他都演得很好，更指看阿Bob及劉佩玥的感情線，總好過看選美劇情。