美麗戰場｜林盛斌演沙塵富豪大獲好評 阿Bob多謝劉佩玥︰好對手

《美麗戰場》昨日播出家寶(陳瀅飾)與家琪(蔣家旻飾)選美惡鬥場口，但論精彩程度，都不及惡霸級有錢人徐富貴(林盛斌飾)與靜兒(劉佩玥飾)的相處過程。林盛斌(阿Bob)先帶劉佩玥出席富豪飯局，期間更與其他有錢人對賭，輸錢時更與贏方互罵，兼揚言搵「湖南仔」斬人，阿Bob當時表現非常有霸氣，及後贏錢見劉佩玥沒對二千萬籌碼不為所動，令阿Bob對她另眼相看。及後他改以大談談奮鬥及發跡史，並向基層派飯，成功令劉佩玥對她改觀。
阿Bob搞到觀眾眼濕濕
整個場口阿Bob邊忍淚邊故作堅強訴說往事及人生哲理，雖然沒有激動爆喊，但仍煞是感人，不少網民除了指想不到搞開笑的阿Bob原來還有煽情一面外，並洗版式留言大讚他演技大躍進。有網民認為阿Bob演的「徐富貴」甚有驚喜，由囂張衰格，對老人家關懷備，他都演得很好，更指看阿Bob及劉佩玥的感情線，總好過看選美劇情。
阿Bob︰多謝咁多位網民
阿Bob接受《am730》訪問時，他很感謝大家支持，自己亦很感動他的演出獲得大家讚賞。他說︰「首先好多謝咁多位網民，好感激佢哋嘅留言鼓勵，其實個角色都真係幾得意嘅，一時又好似好沙塵好囂張，一時又好溫暖，我都有問過葉念琛應該點樣做，所以都會好多謝佢嘅教導，佢同我講，徐富貴就係一個咁樣嘅人，有啲有錢佬就係咁，你成日覺得佢係壞人，但係其實可能好低調地做咗好多好事。當然亦都要好多謝我嘅好拍檔劉佩玥，佢真係一個好好嘅對手，比到好多信心我。」此外，他預告徐富貴的暖男行動會再升級。