美麗戰場｜楊卓娜過足戲癮做奸角 多謝葉念琛唔使再做慘情寡婦

楊卓娜在《美麗戰場》扮演「阿芳」，於劇中是蔣家旻的母親，並帶著女兒改嫁陳瀅的父親杜燕歌。兩母女在劇中一唱一和迫走陳瀅，而且說話尖酸刻薄，一改以往楊卓娜專賣慘的「御用寡婦」演繹。
今次楊卓娜的演出換來網民不停咒罵，她表示收到很多訊息稱看到不一樣的她，認為「阿芳」一角非常乞人憎，她對此感到開心，證明角色帶動了觀眾，笑言自己「五行欠打」。她憶述當初收到導演葉念琛的電話時，非常開心可以演「阿芳」這個角色，她說︰「所有想演戲的熱情和衝勁排山倒海似地湧出來，恨不得馬上就action！當大家都懷疑我是否能勝任這個角色的時候，我有99%肯定自己是可以做到的！而且我深信我還可以做得更多！」
曾憂楊卓娜未能勝任
楊卓娜稱導演葉念琛曾擔心她未能勝任這個角色，一度有所猶豫，她說︰「可能之前未合作過，可能他對我的印象是比較內斂，或者很斯文，善良……當刻，我很想大聲告訴葉導演：放心！我必將全力以赴，這是其中一個我期待了很久的角色，阿芳的人設，很多年前已經在我腦海形成，對於『阿芳』我並不陌生，只是一直沒有機會把它呈現在大家眼前。」她再次多謝對方給予機會可以嘗試不同角色。
她表示作為一個演員，最大的憧憬莫過於角色上不停有新的挑戰，還有觀眾回饋的共鳴。她自言不是一個完美的演員，更不是一個聰明的演員，但是一個細膩的，感性的，努力的，一個喜歡演戲的演員。最後，她向眾人預告「阿芳」共有7集戲份，著大家要默默忍受她的惡行。