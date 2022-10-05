美麗戰場｜楊卓娜過足戲癮做奸角 多謝葉念琛唔使再做慘情寡婦

楊卓娜在《美麗戰場》扮演「阿芳」，於劇中是蔣家旻的母親，並帶著女兒改嫁陳瀅的父親杜燕歌。兩母女在劇中一唱一和迫走陳瀅，而且說話尖酸刻薄，一改以往楊卓娜專賣慘的「御用寡婦」演繹。

今次楊卓娜的演出換來網民不停咒罵，她表示收到很多訊息稱看到不一樣的她，認為「阿芳」一角非常乞人憎，她對此感到開心，證明角色帶動了觀眾，笑言自己「五行欠打」。她憶述當初收到導演葉念琛的電話時，非常開心可以演「阿芳」這個角色，她說︰「所有想演戲的熱情和衝勁排山倒海似地湧出來，恨不得馬上就action！當大家都懷疑我是否能勝任這個角色的時候，我有99%肯定自己是可以做到的！而且我深信我還可以做得更多！」