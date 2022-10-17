美麗戰場｜網民票選劇中9大女神排行榜 陳瀅三甲不入

TVB台慶劇《美麗戰場》由葉念琛執導，播出以來廣受討論，被指劇情狗血老土；但集結陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻等小花，相當吸睛。有網民於討論區就劇中女角發起投票，票選出9大女神排行榜，但劇中飾演女主角阿寶嘅陳瀅竟然三甲不入，一齊嚟睇吓結果。

第9位：蔣家旻

蔣家旻憑《愛·回家》「馬子妮」一角成功入屋，過往多次挑戰唔同戲路，於《反黑路人甲》飾演「水姐」撇甩乖乖女形象，今次就於《美麗戰場》飾演鍾家琪，佢表示從未想像過有咁賤格嘅自己。不過，一班網民就話蔣家旻個樣老得好快，演繹劇中角色似乎有啲牽強。

第8位：陳曉華

陳曉華為2018年香港小姐冠軍，2019年代表香港參選國際中華小姐同樣奪冠，成為TVB力捧對象；第一套劇《迷網》就擔任女二，接連於劇集《食腦喪B》、《異搜店》擔任女主角。不過，網民就話佢演技有待磨練；而陳曉華一向都被指頸部修長，係繼薛凱琪後另一位圈中「長頸鹿」。

第7位：劉佩玥

劉佩玥為2013年港姐季軍，媽媽林嬌亦曾參選1985年香港小姐競選，基因強大。劉佩玥有著甜美外表，驕人身材，不時於電視劇大曬身材，而佢呢次於《美麗戰場》飾演李靜兒，與阿Bob林盛斌有感情線。

第6位：孫慧雪

40歲孫慧雪可謂凍齡女神，不時於社交平台大方分享素顏照，靠空閒時間運動和均衡飲食作保養方法，仲曾表示：「我都keep到！你都一定keep到！」孫慧雪於《美麗戰場》中與陳瀅有較多對手戲，不過企埋陳瀅旁邊都唔係好覺二人相差8年咁多。

第5位：陳瀅

陳瀅成為首位電視版「阿寶」，於《美麗戰場》中被指美若天仙，靠個樣搵食；可惜有網民就覺得劇集所塑造嘅靚女形象過份誇張，陳瀅演技亦千篇一律，被指只懂得「碌大眼」。

第4位：郭柏妍

郭柏妍參選2020年香港小姐競選獲季軍，長相甜美被封為「港版子瑜」。郭柏妍於比賽結束後就被TVB力捧，先後拍攝《青春不要臉》、《雙生陌生人》多部劇集，又有份參與《白色強人2》，飾演有驚恐情況病人，與陳豪有感情線，被網民大讚演技。今次佢喺劇中飾演單純嘅候選佳麗馮晶晶，一出場就被其他佳麗暗中陷害。

第3位：葉蒨文

葉蒨文參選2016年香港小姐競選，雖然30強止步，但仍獲TVB垂青與其簽約，參演《愛‧回家之開心速遞》飾演「島大女神」Candy一角令觀眾留下印象。而葉蒨文背景亦十分強勁，曾考獲北京舞蹈學院中國舞12級成績，又曾赴英國修讀京士頓大學服裝設計系學士課程。

第2位：朱晨麗

2011年香港小姐冠軍朱晨麗身材弗爆，曾於劇集《特技人》以泳裝造型打沙灘排球一幕就於網上引起截圖潮。朱晨麗於《美麗戰場》將會以超性感低胸晚裝現身，與方力申激吻，未播出已惹來熱話。不過，有網民就覺得朱麗晨與多位女星撞樣，包括湯唯、吳千語、湯洛雯等等。

第1位：何依婷

28歲何依婷為2017年香港小姐亞軍，被指靚過冠軍雷莊𠒇多多聲。何依婷入行後，憑劇集《機場特警》「絕世港女」成功上位，2021年首次擔正《十月初五的月光》女主角，不過被斥演技差及聲線吵耳。何依婷亦曾被網民似足韓星朴敏英，又一度被網民狠批「典型整容樣」，何依婷就提供童年照，力證細個下巴已經係咁尖及樣貌純天然。

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