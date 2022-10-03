美麗戰場｜蔣家旻演全劇最乞人憎角色 每日開工鬧到收工

台慶劇《美麗戰場》於今晚9點半在無綫播出，由五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗擔正，而男演員陣容方面，今日無綫釋出以六位男主角為主的官方宣傳海報，陳山聰及方力申齊齊企C位，而站在最前方的山聰「地位」明顯略勝一籌。其餘四位男主角還有丁子朗、姜大衞、林盛斌及張馳豪。

蔣家旻鬧人鬧到攰

論到劇中「最乞人憎」角色，監製葉念琛推介蔣家旻。飾演陳瀅異父異母妹妹鍾家琪的蔣家旻，在一系列的劇集宣傳片中「把口冇時停」，唔係鬧人就係發表驚天歪理。

蔣家旻受訪時坦言琪琪是其人生中暫時「最攰嘅角色」，並笑指每日收工回家都感覺「散晒」：「琪琪係鬧得最多人，好乞人憎、對白又賤格。我做呢個角色情緒係由內攰到外，每日拍完都成個人散晒，唔係眼瞓嗰隻攰，係有虛脫嘅感覺。因為正常鬧人唔會鬧幾個鐘，但我每日拍戲都鬧足十幾個鐘，因為我冇一場戲係可以好平和，就算平和嘅狀態都係挑釁緊人哋，所以需要嘅能量好高。」