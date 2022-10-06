美麗戰場｜蔣家旻演活大反派被封新世紀賤精 網民讚入型入格：睇到我都好想星巴你！

由葉念琛身兼監製、導演及編劇嘅TVB台慶劇《美麗戰場》正在熱播中，劇集搵嚟陳瀅、陳山聰、朱晨麗、劉佩玥、蔣家旻、方力申及陳曉華等人主演，劇情主要圍繞幾位女角色之間為復仇而明爭暗鬥嘅故事，打造港版《Penthouse上流戰爭》。劇集一出街即成為網民討論話題，當中包括蔣家旻飾演嘅角色「琪琪」鍾家琪，佢嘅乞人憎程度簡直爆晒錶，睇到網民眼火爆，仲封佢為「新世紀賤精」。

由蔣家旻飾演大反派角色「琪琪」鍾家琪，係「阿寶」鍾家寶（陳瀅飾）異父異母嘅妹妹，為人自私自利、貪錢、滿口謊言、恩將仇報、為求目的不擇手段，乞人憎程度爆晒錶。劇集播出三集，琪琪已經多次做出令人極度反感嘅行為，頭兩集佢已經勾搭學校訓導主任馬Sir（陳嘉輝飾）、誣衊阿寶做援交妹搞到佢被掌摑兼趕出門口、及偷李靜兒（劉佩玥）亡母手鐲等等。去到噚晚嗰集，琪琪做援交妹惹禍，通緝犯馬Sir去士多搵琪琪，希望佢可以同佢遠走高飛，點知俾琪琪出賣，馬Sir喺情急下持刀脅持住琪琪同阿寶。喺危急關頭阿寶救出琪琪，二人原本可以一齊逃走，不過琪琪竟然恩將仇報，將阿寶推向馬Sir，自己及時逃走。之後，琪琪喺其他人面前擺出一副楚楚可憐嘅樣子，扮到自己好似受驚過度，不過當佢知道阿寶冇事，佢就擺出唔忿氣嘅狠樣。

之後，阿寶及琪琪被送往醫院檢查，媽媽（楊卓娜飾）到達醫院探望期間，被李靜兒當場踢爆琪琪偷其亡母手鐲。喺呢個時候，琪琪仲繼續扮無辜，及砌詞狡辯，好彩李勇強（董敬文飾）冇再被蒙騙，仲可大力咁摑咗琪琪一巴。媽媽因為呢件事覺得好冇面，所以同琪琪鬧咗一場大交，期間仲出手掌摑囡囡。

網民：睇到我都好想星巴你！

劇集出街後，蔣家旻喺IG出PO分享拍醫院嗰場戲嘅感受，及預言琪琪將會行動升級。唔少網民睇過佢嘅演出後，都紛紛留言大讚佢演得入型入格，睇到眼火爆，好想摑佢兩巴，留言話「琪琪呢個賤格姣精，無恥同無賴到一個點！！！女人天敵！！！」、「睇妳推完家姐，再攬住老豆扮驚，臨尾對住家姐個奸計得逞樣，真係心都寒」、「琪琪真係好壞‼️欺負我嘅阿寶」、「睇到我都好想星巴你！」、「演技好好！睇到我咬牙切齒」、「賤到我都想 掌你幾巴」、「睇到好掙扎：好嬲但係又想繼續追落去 好未試過有呢個感覺」、「琪琪好奸呀害死馬主任,今年視后5強有機」、「做得到個個憎你。。。。個角色。才是出色」、「真係做得好奸 好想車2巴」、「做到好乞人憎 好入型入格」、「做到好恐怖 真係入血入肉」、「奸到出汁，表現高質 繼續演活每一個角色，加油」、「做得好好, 我爭得想打爆部電視!!!!!」及「演得好多 但又真係好乞人憎」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載