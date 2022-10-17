美麗戰場 | 豆瓣評分勁低被稱「史上最差TVB劇」 陳瀅演技係最大敗筆？

TVB台慶劇《美麗戰場》唔經唔覺接近兩星期，劇集除咗被指劇情老土兼狗血之外，連飾演女主角阿寶嘅陳瀅同樣被負評，仲話佢嘅演技係劇集嘅最大敗筆。《美麗戰場》喺內地網站豆瓣上嘅評分更低至4.8分，被稱為「史上最差TVB劇」 。

《美麗戰場》最新劇情就講到阿寶發現趙生（麥秋成飾）另有女伴，並向趙生提出30萬掩口費，趙氏夫婦不為所動，反而被趙太（唐詩詠飾）決意解僱，不過同時趙太亦提到一個佢冇諗過嘅賺錢方法。急於搵錢還債嘅阿寶，除咗失去補習工作，同時賣樓亦唔成功，所以佢唯有搵男友（張馳豪飾）商量，希望佢可以將茶餐廳轉手後借錢畀佢，不過可惜遭男友拒絕。之後，阿寶鼓起勇氣打電話俾金牌經理人王一言（陳山聰飾），而王一言亦隨即安排佢拍廣告，令到賺到第一桶金嘅阿寶好開心，王一言其後亦要佢參選香港小姐，藉此增加知名度。

網民斥陳瀅是最大敗筆

自《美麗戰場》播出以嚟，唔少香港網民已經一面倒大彈陳瀅嘅演技，更指佢嘅演技係劇集最大敗筆，佢嘅演技唔自然、角色同佢嘅外表唔合襯，同時表情亦非常浮誇，睇到令人出戲。近日連內地網民都加入，有內地網民喺小紅書出PO上載陳瀅喺《美麗戰場》嘅圖片，並話「救命！這演技集集瞪眼瞪到我睡覺都做惡夢，好得人驚，TVB能見到這種瞪眼式演技讓我實在是驚呆了，我以為只有大陸劇才會有。」唔少內地網民紛紛留言大彈陳瀅嘅演技。

劇集劇情同時老土兼狗血，好似阿寶異父異母細妹琪琪（蔣家旻飾）勾搭學校訓導主任，二人喺行街時被阿寶發現，回家後仲連同後母（楊卓娜飾）反過來誣衊阿寶做援交妹，向爸爸鍾勝（杜燕歌飾）告狀，結果阿寶慘被掌摑兼趕出門口，要到好朋友屋企暫住。除此之外，劇集仲有唔少bug位，例如年齡相近嘅程可為及杜燕歌飾演兩母子、及琪琪喺被綁架時用墻角割斷麻繩等等，睇到網民𢲷晒頭。

內地網民：陳瀅是來搞笑的吧？

劇集喺內地網站豆瓣上既評分更低至4.8分，被稱為「史上最差TVB劇」，唔少內地網民紛紛鬧言大彈劇集，例如「哎，看了第一集，TVB真的是没落到底了，這也是台慶劇？真的無語，陳瀅這張臉真的太出戲了，一副無辜的樣子，無語到底。」、「真系差到無人有，陳瀅嘅演技點可以做到女一的？」、「其實這麼狗血的劇情找幾個靠譜的演員是能出彩的，蔣家旻和劉佩玥都表現很好，陳瀅是來搞笑的吧？」、「什麼鬼演技和垃圾狗血劇情，女主演戲？？？還給我扯哥哥。」、「好狗血…….. 全員降智… 睇到血管都差啲爆」及「陳瀅演技太差了 台詞也好差」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載