美麗戰場｜迷姦陳瀅不遂 蔣家旻反遭李成昌強姦畫面超激動

由葉念琛監製的《美麗戰場》今晚播出陳瀅被迷姦的一集，葉念琛在節目播出前在社交平台寫道︰「網上流傳TVB的強姦戲通常都只有1秒！但今次我保證這場戲一定是1秒x100倍以上！而且尺度驚人！播出後必會惹來漫天討論！大家今晚不容錯過！」

近年無綫遇到一些情慾、強姦畫面都會輕輕帶過，最經典莫過於徐子珊在《雷霆掃毒》的「一秒強姦」。今次《美麗戰場》的強姦畫面播出之後，不但劇情峰迴路轉，更是非常激情。