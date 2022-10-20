美麗戰場｜迷姦陳瀅不遂 蔣家旻反遭李成昌強姦畫面超激動

由葉念琛監製的《美麗戰場》今晚播出陳瀅被迷姦的一集，葉念琛在節目播出前在社交平台寫道︰「網上流傳TVB的強姦戲通常都只有1秒！但今次我保證這場戲一定是1秒x100倍以上！而且尺度驚人！播出後必會惹來漫天討論！大家今晚不容錯過！」
近年無綫遇到一些情慾、強姦畫面都會輕輕帶過，最經典莫過於徐子珊在《雷霆掃毒》的「一秒強姦」。今次《美麗戰場》的強姦畫面播出之後，不但劇情峰迴路轉，更是非常激情。
蔣家旻累人終累已
劇情提到「反骨琪」蔣家旻找人把陳瀅整暈，之後送到酒店房，蔣家旻更拿出攝錄機表示要拍下這些精彩畫面。不過，蔣家旻喝完房間的香檳後，便昏迷過去，而同一時間「威爺」李成昌食定「偉哥」準備。沒想到威哥的手下阿信(李家傑飾)原來一早通知「一言Sir」陳山聰，眾人成功把陳瀅救出，並把暈倒的蔣家旻抬到床上。當李成昌見到衣衫不整的蔣家旻之後，隨即獸性大發，更霸王硬上弓，場面非常香艷，絕對是無綫近年最破格的畫面。
最後蔣家旻發現李成昌拍下事發經過，之後心生不忿用刀怒插對方多刀，再搶走錄影機。手下阿信發現李成昌遇害之後，因為昔日恩怨再補刀，其後報案指蔣家旻是兇手，最後這個非常乞人憎的「反骨琪」淪為通緝犯。