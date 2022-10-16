美麗戰場｜關嘉敏做第三者入型入格 首拍咀戲表現自如

葉念琛執導的電視劇《美麗戰場》請來不少演員客串，日前登場演第三者「圓圓」的關嘉敏登場。關嘉敏在劇中是丁子朗與陳曉華的第三者，劇情提到陳曉華跟丁子朗去錄音，遇上剛買糖水回來的關嘉敏，她隨即不屑陳曉華，更出言針對。當陳曉華離開之後，關嘉敏與丁子朗對質，二人未幾更在錄音室相擁激咀。

關嘉敏演出入型入格 據無綫播出的預告，見到關嘉敏只穿上黑色內衣跟丁子朗在床上纏綿。有網民看過關嘉敏的演出後，形為她演第三者入型入格，更指她「成副八婆樣，睇見就憎」。她早前接受訪問表示今次是她首次拍接吻戲，並指拍攝時表現驚青，要由劇集的執導、編劇兼監製葉念琛教路。她表示因為自己一早認識丁子朗，所以拍攝時可把尷尬度減至最低。最後她與丁子朗的激咀戲表現自如，網民亦指她的出現非常搶鏡，並謂「好戲過陳瀅」。