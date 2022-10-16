美麗戰場｜關嘉敏做第三者入型入格 首拍咀戲表現自如

葉念琛執導的電視劇《美麗戰場》請來不少演員客串，日前登場演第三者「圓圓」的關嘉敏登場。關嘉敏在劇中是丁子朗與陳曉華的第三者，劇情提到陳曉華跟丁子朗去錄音，遇上剛買糖水回來的關嘉敏，她隨即不屑陳曉華，更出言針對。當陳曉華離開之後，關嘉敏與丁子朗對質，二人未幾更在錄音室相擁激咀。
關嘉敏演出入型入格
據無綫播出的預告，見到關嘉敏只穿上黑色內衣跟丁子朗在床上纏綿。有網民看過關嘉敏的演出後，形為她演第三者入型入格，更指她「成副八婆樣，睇見就憎」。她早前接受訪問表示今次是她首次拍接吻戲，並指拍攝時表現驚青，要由劇集的執導、編劇兼監製葉念琛教路。她表示因為自己一早認識丁子朗，所以拍攝時可把尷尬度減至最低。最後她與丁子朗的激咀戲表現自如，網民亦指她的出現非常搶鏡，並謂「好戲過陳瀅」。
盼做女主角
關嘉敏憑參加ViuTV舉辦的《全民造星III》而為人熟悉，比賽完畢後反與無綫簽約，一度被網民指她「反骨」、「忘本」。加入無綫之後的關嘉敏主力拍劇，包括《法證先鋒IV》、《逆天奇案》等，現更是《愛．回家之開心速遞》常註角色。她坦言希望日後有套是由自己擔任女主角的作品，現時積極學戲，但她強調不會放棄跳唱的初心，並透露快將籌備新歌以配合其劇集推出。