美麗戰場｜陳山聰被換藥當眾失禁演技大爆發 網民：今屆視帝不二之選！

TVB台慶劇《美麗戰場》劇情雖然被網民指老土又狗血，不過就越鬧越鍾意睇。劇集話咁快就去到結局篇，劇情亦越嚟越刺激緊湊，去到噚晚仲輪到陳山聰演技大爆發，獲網民激讚。

噚晚（26日）劇情就講到阿寶（陳瀅飾）忍受唔住經理人一言Sir（陳山聰）嘅控制，多次要求解約不果，仲一步一步迫一言Sir入絕路。一言Sir打算接受傳媒訪問去辟謠，證明自己嘅身體係冇問題。不過喺接受訪問期間，一言Sir除咗手震之外，佢仲陷入失語，最後更加當眾失禁。驚慌失措嘅一言Sir想搵鏡頭外嘅助手琳琳（孫慧雪飾）幫手，不過其實琳琳都係幫兇，係佢將一言Sir嘅藥物換成興奮劑同埋瀉藥。之後，阿寶到達現場扮帶佢去睇醫生，其實只係想令佢更加六神無主。最慘嘅係最後靜兒（劉佩玥飾）仲帶咗一班記者到現場影相，令佢生理同心理完全崩潰。

陳山聰喺呢一場戲可以話係演技大爆發，佢由一開始嘅淡淡定定，然後驚慌失措及無聲掙扎，再去到臉部表情抽搐及不受控地掙扎。唔少網民都留言大讚佢演技出色，例如「陳山聰演得非常出色。」、「陳山聰演技好有張力，今屆視帝不二之選！」、「一言sir演技一流」、「陳山聰演技超強好棒」、「陳山聰演得好出色好震撼」、「呢段好精彩, 山聰演得好」、「一言Sir最搶戲！由頭帶到尾。」及「一言sir都幾好戲」等等。

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