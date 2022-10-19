美麗戰場｜陳曉華被丁子朗連環掌摑 網民感心痛及大讚演技躍進

陳曉華（Hera）於TVB台慶劇《美麗戰場》飾演林小美，角色戀愛大過天，為咗男朋友程裕進（丁子朗飾）與好姐妹李靜兒（劉佩玥飾）及父母反面，又投考空姐幫對方帶貨賺錢。本身陳曉華於劇中表現平平，但日前（17日）播出一集，陳曉華發現丁子朗出軌，喊住被丁子朗掌摑一幕，就被觀眾大讚演技大躍進，而且美貌不輸同劇姐妹陳瀅。

前晚（17日）劇情講述丁子朗趁陳曉華返工，便約小三圓圓（關嘉敏飾）返屋企偷歡，但陳曉華與同事調假提早返屋企，結果捉姦在床；陳曉華喊住哀求丁子朗唔好分手，可以當睇唔到，不過丁子朗突然推跌陳曉華及將佢推向牆，狠狠掌摑陳曉華足足3巴，仲拎走行李喼嘅貨物就趕陳曉華出門口。據悉，為求呢場戲拍攝角度更逼真，每一巴都係真打，足足打足十幾巴；陳曉華亦於IG分享面紅腫及冰敷照片，更描述拍攝前想法：「拍呢場戲之前，一直係到諗，到底action之後，係身體上嘅痛定係心理上嘅痛痛啲，原來當你擘大對眼，望住一個熟悉嘅面孔傷害你，會心痛到你唔知道身體發生緊咩事。」唔少網民都留高大讚陳曉華做戲越來越好，又指睇到好心痛，例如「好感動 好心痛 辛苦你 角色做得好好好」、「睇到心痛，值得嘅」、「演得好好」、「呢場戲做得好好」及「陳曉華做戲越來越好」等等。

陳曉華大學時期已經被譽為「中大校花」，參選2018年香港小姐競選奪冠入行，翌年代表香港參加《國際中華小姐競選》再次勇奪冠軍寶座，成為繼李嘉欣、郭羨妮、陳凱琳後第四位奪冠的香港佳麗。不過，因疫情關係，大會停辦華姐，陳曉華暫時成為最後一位華姐冠軍。

陳曉華

陳曉華IG

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