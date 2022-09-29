美麗戰場｜陳瀅演18歲至中年阿寶 出動私伙衫唔怕素顏上陣

由葉念琛監製、編劇及導演的無綫55周年台慶劇《美麗戰場》，將於下月3日播出。此劇陣容鼎盛，由五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華和朱晨麗，以及兩大小生陳山聰及方力申擔正演出。官方海報昨日曝光，身穿紅色性感吊帶晚裝的鍾家寶（陳瀅飾），一臉倔強卻又冷傲的望著鏡頭，無論是衣服顏色及C位企位，均凸顯了其超凡的女一位置。至於其好姊妹林小美（陳曉華飾）、李靜兒（劉佩玥飾）、妹妹鍾家琪（蔣家旻飾）、龐氏千金（何依婷飾）、唐昕（朱晨麗飾）則穿上不同款式的黑色晚裝背向鏡頭，當中以蔣家旻樣子「能見度」最高，足見其角色亦舉足輕重。

陳瀅為阿寶素顏兼出私伙

陳瀅飾演的「阿寶」，由善良重情倔強的鄰家女孩，變成歷盡風霜及創傷的當紅女星，她需要由阿寶的18歲演到中年，角色不但外型要橫跨二十年變化，人物性格亦有近乎180度轉變。陳瀅坦言角色難度系數比以往要高，為了角色演出來更具說服力，她花了不少心思在造型設計上，更主動向葉念琛爭取演少女時要全素顏上陣：「因為我想有個明顯嘅分別，素顏可以同好濃嘅明星妝做到對比。」

服飾方面，陳瀅除了出動了少許私伙，年青時的裝束更是倒模現實中自己的日常衣著：「我試過著住自己啲衫去拍攝現場，佢哋會以為我已經換好阿寶嘅戲服。」就連在劇中當上藝人後的髮型，陳瀅也有參照偶像BLACKPINK某些造型：「我好希望大家會鍾意阿寶啲衫，因為好多都係我揀。同埋有黑絲襪嘅造型都係我諗，因為我好鍾意，主要因為顯得比較瘦，哈。」