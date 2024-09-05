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娛樂
2024-09-05 17:30:00

美麗40路｜形象大改造20強誕生 Sica媽無得留低 (附名單)

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4位主持認真討論20強名單。

4位主持認真討論20強名單。

ViuTV選美真人騷《美麗40路》昨晚(4)40位入圍佳麗選出20強，人氣王Sica媽洪淑燕無得留低，而評判情Sir大推的彭方廷(Kiko)順利晉身，其餘熱門佳麗包括女兒已大學畢業的44歲靚媽翁貝怡(Florrie)、獲魏浚笙劉俊謙和肥仔@ERROR等名人加持的馬麗如(Taylor)19號陳雅慧(仙迪)，還有被封為「翻版梅豔芳」的吳寶儀(Polly)，以及「翻版安室奈美惠」趙芮嵐(Yolanda)。對於Sica媽被淘汰出局，不少網民留言：「還我sica 媽」，指她為人風趣幽默，可為節目增添娛樂。

Sica媽洪淑燕雖入圍《美麗40路》，但無緣晉身20強。 44歲的靚媽翁貝怡(14號)順劉晉身20強。 10號彭方廷(Kiko)甚具親和力，順利晉身《美麗40路》20強。

昨晚(4)《美麗40路》最後一組參賽者出場過後，主持、評審和製作組隨即商討入圍名單，各大心頭好。情Sir大讚彭方廷(Kiko)親和力強，「覺得彭方廷心地好，連個樣都表現到出嚟，親和力好強。」孫慧雪就覺得趙芮嵐(Yolanda)保養得很好又有急才，完全沒有媽媽味，當阿雪指她反應奇快時，她立即回應：「跟你學嘢之嘛。」氹得阿雪非常開心。而評判余曉彤(Hidy)則覺得曾甜詩(Sophie)一身紋身很有型，但出來給人感覺又很女孩。至於劉明軒(Vivian)就喜歡朱筠雅(Katchupx)Hailey亦指她：「好多嘢講，好得意，好有親和力。」

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16號馬麗如晉身《美麗40路》20強，其IG連魏浚笙也有follow。 19號陳雅慧(仙迪)順利晉身《美麗40路》20強。 30號文芷苓(校長)坦言全身都曾整容，但無礙晉身20強。

Florrie大改造 眼前一亮

20位晉級佳麗經過大會形象總監Annie G.和大會髮型總監Chris Cheng大改造之後，再由人像及時尚攝影師情Sir親自操刀，拍攝全新造形照。之前被Annie G.評為「求其紥住啲頭髮，一睇就知係媽咪」的44Florrie，改造之後令人眼前一亮，阿雪看見禁不住說：「個樣好細個，好crazy囉！」現場更加有工作人員偷影Florrie照片，還被阿雪當場逮捕。而眾多佳麗中，情Sir指最難影的是Nika，原來拍照當日4位主持監場，還不時發出和情Sir相反的指示，令拍照過程出現小混亂。

1號周雅韻(Connie)形象改造前後。 2號文炎君(Bonnie)形象改造前後。 4號葉慧如(Heidi)形象改造前後。 6號曾甜詩(Sophie)形象改造前後。 7號吳寶儀(Polly)形象改造前後。 9號陳懿汶(Barbie)形象改造前後。 10號彭方廷(Kiko)形象改造前後。 11號林慧倩(Giselle)形象改造前後。 12號鄧祖欣(Pam Pam)形象改造前後。 14號翁貝怡(Florrie)形象改造前後。. 16號馬麗如(Taylor)形象改造前後。 19號陳雅慧(仙迪)形象改造前後。 20號李泳芯(Nika)形象改造前後。 21號温儉美(Creamy)形象改造前後。 22號朱筠雅(Katchupx)形象改造前後。 30號文芷苓(校長)形象改造前後。 35號曾凱霖(Belle)形象改造前後。 36號黃浩鈴(Mekie)形象改造前後。 37號趙芮嵐(Yolanda)形象改造前後。 40號高以嘉形象改造前後。

《美麗40路》20強名單

1號周雅韻(Connie)健身教練 IG@hotmaconnie

2號文炎君(Bonnie)排舞師/人生教練/KOL IG@bonnieman_

4號葉慧如(Heidi)機艙服務員 IG@heidi_yip_

 6號曾甜詩(Sophie)心靈治療師 [email protected]

7號吳寶儀(Polly)歌手 IG@pollyng911

 9 陳懿汶(Barbie)芭蕾舞蹈師 IG@barbie_barbie.c

10 彭方廷(Kiko)診所姑娘 IG@kikopang2020

11 林慧倩(Giselle)主持 [email protected]

12 鄧祖欣(Pam Pam)投資銀行家 IG@pampamt_

14 翁貝怡(Florrie)旅遊顧問 IG@florrie_art_travel_adventure

16 馬麗如(Taylor)火鍋店老闆/化妝師/KOL IG@tayeyre

19 陳雅慧(仙迪)斜杠族 IG@kawaiicaw

20 李泳芯(Nika)鎖售助理 IG@nika

21 温儉美(Creamy)化妝師 IG@creamy_aestheticc

22 朱筠雅(Katchupx)空中服務員 @katchupx

30 文芷苓(校長)鋼管舞學校創辦人及導師 [email protected]

35 曾凱霖(Belle)紋繡師 @im_belle.jei

 36 黃浩鈴(Mekie)福利工作員 @

 37 趙芮嵐(Yolanda)全職媽媽/兼職模特兒 @yoli.moli

 40 高以嘉(以嘉)家庭主婦 @yeeka1102

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