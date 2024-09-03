美麗40路｜薛影儀李靄璣都有報名 入圍靚媽翁貝怡年齡震驚鮮肉評判

《美麗40路》昨晚(2日)首播，節目由黃心美(Scarlett)、陳俞希(Hailey)、孫慧雪和劉明軒(Vivian)擔任主持，節目組在短短一個月已收逾1000分報名表，其中包括前亞視一姐薛影儀、曾做過嫩模的馮鎵瀠(Naomi)等風雲人物。從中挑選100位報名者參加海選面試，除了Sica媽洪淑燕、前演員蔡潔雯、「搏擊女神」林慧倩、林奕匡太太李靄璣(Rikko)等名人，亦有素如癌病康復的芭蕾舞者、已訂婚的同性伴侶等。

40位脫穎而出的參加者，在首輪比賽以5人一組出場，擺Pose展現美態兼自我介紹，表現最好的20位可晉級。評判團包括來著名化妝師暨大會形象總監Annie G. Chan、大會髮型總監Chris Cheng、人像及時尚攝影師情Sir、星級模特兒余曉彤(Hidy)，以及9位新晉男藝人，包括：黃家灝(KC)、田曜誠(Tsoul)、温湯馬仕(Thomas)、陳樂庭、王峰、林昆樂(Stick)、羅子熙(Hei)、黃泓祖(Taco)、劉瑞威(Meow)擔任。

搞到評判面紅耳熱 其中一個競猜誰是單身的環節，Tsoul、Thomas和KC擔當猜試員，從10號彭方廷(Kiko)、7號吳寶儀(Polly)和6號曾甜詩(Sohpie)、9號陳懿汶(Barbie)、和8號梁晞雯(雲千藍)5位參賽者中，競猜誰是單身，3人被搞面紅耳熱，不懂應對，場面搞笑。其中Kiko不只受「小鮮肉」評判觀迎，海選時已獲情Sir已讚大讚上鏡靚過真人，不停被對方問：「結咗婚未？住喺邊？邊間診所做？」連Annie G.也大爆情Sir「坐隔離咁耐，講咗10次彭姑娘」。

44 歲靚媽生得出 陳樂庭 輪到第三組參賽者出場時，各評判需要競猜哪一位參賽者年紀最大，當揭曉結果是44歲的14號翁貝怡(Florrie)時，全場嘩然！當中只有Thomas猜中，被Tsoul大大質疑一早知道答案。評判Annie G.亦忍不住要求Florrie到她面前近距離觀看，還問她是否做了很多醫學美容。不過Florrie卻聲稱沒有，更指：「連facial都冇乜點做。」而且當大家知道Florrie還有兩個女兒時，樂庭隨意問一句：「有冇我咁大呀？」怎知卻換來23和21兩個數目字，樂庭霎時驚訝到「擘大個口得個窿」，Meow更和樂庭說：「大個你呀已經，叫聲媽咪先啦！」Stick還即時問Florrie：「今日囡囡有冇嚟支持你呀？」場面非常攪笑。