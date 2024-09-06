美麗40路｜8參賽者挑戰體能極限 玩搬米划竹筏浮板瑜伽

ViuTV選美真人騷《美麗40路》昨晚(5日)播出第4集，20強參賽者中其中8位：周雅韻(Connie)、文炎君(Bonnie)、林慧倩(Giselle)、陳雅慧(仙迪)、温儉美(Creamy)、文芷苓(校長)以及趙芮嵐(Yolanda)被安排進行「體格G峯8人競技祭」，接受體格挑戰。阿俞希(Hailey)和孫慧雪化身教官，並與參賽者選出一致「最有價值隊員」，最後一致推舉推舉Connie奪得，成功獲得在陸戰中各人有份搬的200包米作為獎勵。

「體格G峯」分為海、陸、空戰，第一戰場：陸戰「米癲啦」，8位參賽者需要將戰場中100包5kg和100包8kg，合共1.3噸的米搬進各自的集米區疊好，搬得最多kg的2位參賽者自動成為之後海戰和空戰的隊長。為求勝出，參賽者各有策略，Connie就先揀最重、最真空、最平和最堅硬的放底，方便之後疊高。而Giselle就不停先將米搬回集米區，然後再慢慢逐包疊好。不過阿雪看見Giselle的米亂七八糟地放滿地上，禁不住懷疑：「佢屋企應該幾混亂，應該亂過我屋企。」而校長就先搬合眼緣的米，還聲稱：「我淨係鐘意啲實的的，好大包嗰啲。」至於仙迪和Bonnie坦言平時少買米，所以最初只識搬，後來看見其他人用抽的方法，才知道原來米是可以抽的。參加《女人40路》果然令人成長不少。最後Connie成功搬了182kg米勝出，而Giselle以1kg之差倔居第二。

合力 划竹筏 有爭執 第二回合海戰之「竹支下海」，兩隊要先砌竹筏，然後划出海中拿回自己所屬旗幟，最快完成為勝。Connie帶領的紅隊有如扒龍舟一樣，邊扒邊大叫1、2、1、2，氣勢如虹。而藍隊隊長Giselle亦自薦做「大聲公」，以「一划二插」來發號施令，不過到真正落海時，卻變成她有她嗌，其他人完全跟不上節奏。當划至途中，她們的竹筏還因為左右兩邊划艇力量分佈不均，愈划愈偏離航線，之後更因此而出現小爭執。最後紅隊以由頭帶到落尾的姿態勝出。 賽後校長聲稱這是人生中玩得最多群體運動的一日，更指：「以前返學任何活動我都會詐病唔返。我好怕一班人入面要同人哋互相合作，互相接觸，會覺得好大壓力。但係我覺得呢個遊戲幾適合我，淨係做一個動作，只要你不停做不停做就得。」

挑戰浮板上玩 瑜伽 最後「大空戰」，兩隊輪流在泳池中，利用浮板將其中一位隊員運送到終點線，之後再在浮板上做出level 1至3的瑜伽動作，每一個動作能成功維持5秒便可得1分，限時7分鐘，每隊各玩兩回合。藍組首輪派出最輕的Yolanda負責做瑜伽動作，當看見是head stand動作時，Yolanda大叫：「呢世人都未做過呢個動作呀，大佬！而且就算做到都捱唔到5秒！」紅隊則派出最細粒的Bonnie，當做到level 3動作時，Bonnie屢敗屢試至最後一秒，雖然失敗告終，但贏得全場掌聲鼓勵。第2回合時，仙迪憑著不言敗的精神終於成功做到level 3動作，與隊員相擁而泣。經過兩回合比賽之後，兩隊分數打成平手，最後紅隊以短時間完成而獲勝。 只吃雞蛋飲豆漿 整個「體格G峯8人競技祭」阿雪和Hailey全程在旁監戰，阿雪驚嘆參賽者砌竹筏時的體能和臂力之強，直指情況好比砌搭「九龍城寨」。而Hailey眼見眾參賽者雖然做了很多體力勞動，但鏡頭外亦只吃雞蛋和飲豆漿，非常自律，禁不住取笑阿雪：「大家都係40路，但係阿雪就喺隔離食緊香腸雞扒飯，仲舔晒啲醬汁。」阿雪亦指自己前世一定是清道夫。2人亦大力稱讚Bonnie在「大空戰」中不言棄的精神，Hailey坦言：「我同阿雪兩個落場一定做唔到， 呢班女人係犀利！」阿雪則笑稱：「就算我挑戰level 1 動作，都可能抽筋或者扭親頸。」