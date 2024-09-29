美麗40路｜Lyman香胤宅出場超吸睛 趙芮嵐被大會搞到眼濕濕

ViuTV選美真人騷《美麗40路》今日播出決賽《美麗40路最美一夜》，節目早於本月20日錄影，11強參賽者施展渾身解數角逐冠、亞、季軍。Lyman香胤宅負責打頭陣，率領11位參賽者表演。Lyman的演出火速引來網民熱烈討論，大讚他的氣場超勁，亦期待他未來在ViuTV的發展。他除了擔任表演嘉賓外，同時亦是評判之一。

當Lyman表演完畢後，便到泳衣環節，41號葉慧如曾是健美冠軍，她除了展示肌肉線條外，亦是唯一一位把皮膚塗到「令立立」。當6號的曾甜詩被問到如何安慰七師傳的法力下降時，在台下的七師傅未待曾甜詩答完便謂︰「係佢(強尼)屈我呀！我啲問題唔係呢個問題，我嘅問題係佢估邊個係第一！」不少網民對七師傅的表現有讚無彈。

不過，眾人也沒想到泳衣問答竟然出現催淚環節，當37號的趙芮嵐見到三名兒子對住鏡頭表示很掛住她，希望她可以快些回家，老公亦表示在加拿大因為大家分開了幾個月，生活很辛苦，盼她快些過來，早日一家團聚。趙芮嵐看罷眼泛淚光，表示如果對一件事充滿熱誠，一定要全心全意去做，不要留下遺憾，不要像自己過去沒有追逐目標，希望透過今次比賽讓兒子及家人知道要堅強地去追夢。

其後大會頒發「美麗蛻變大獎」予趙芮嵐；「最美麗閨密獎」予翁貝怡，並宣布5強名單，分別是1號周雅韻(Connie)、2號文炎君(Bonnie)、16號馬麗如(Taylor)、19號陳雅慧(仙迪)及30號文芷苓(校長)。