美麗40路｜Sica媽參選自我介紹勁搞笑 網民：有其母必有其女

ViuTV曾舉辧《肥美人》、《口罩小姐》系列等另類選美真人騷，今年則奉上《美麗40路》，節目將緊接《反起跑聯盟2》，於9月2日晚上9時30分正式開播。日前ViuTV在官方社交平台發布40位佳麗的自我介紹與資料，其中一位26號的洪淑燕雖因鼻窿下的銷魂癦被指似「祥嫂」，但她以「榴蓮洪」作稱號的自我介紹，非常爆笑，深得網民歡心，like數達三甲之內。原來她是何洛瑤(Sica)的真媽媽，難怪網民都留言指Sica深得母親真傳。

分享湊女蝦碌事

Sica媽在簡介中分享成長趣事，充滿綜藝感，寫道︰「6歲時試過煲金魚粥。7歲用鷹粟粉扮白粉嚇媽媽。8歲將白兔便便當陳皮糖請人食。10歲將黑色牙膏同高露潔牙膏嘅盒對調，結果啲師奶熟客買完返去唔對路落嚟搵我媽媽，我媽媽即刻怒啤我。18歲住宿舍時，同學認為我冇可能唔識打麻雀，一試就愛上了。23歲結婚，26歲意外地生了天氣之女(Sica)……」

她又分享湊女蝦碌事，「34歲 教女數學功課 太勞氣 疑似激動到拍枱拍斷手指」、「40歲 比100蚊個女去長洲仲以為自己好豪」，並自爆食放題威水史，「36歲 自助餐可以食40隻生蠔。37歲 放題可以食100隻生蝦。榴槤放題食了52.5粒馬來西亞榴槤。40+歲 一次過食20隻大閘蟹」等。