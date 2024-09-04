美麗40路｜Sica媽洪淑燕參賽被老公話黐線 女兒擔心家變

《美麗40路》昨晚(3日)播出第二集，備受關注的Sica媽洪淑燕登場，自稱「榴蓮洪」的她連環爆金句，跳掣程度與女兒何洛瑤(Sica)不相伯仲。節目播出她面試的片段，她直言已知會丈夫和女兒，卻被老公大罵黐線，而Sica就自言無say，「最擔心家庭破裂！」另一位熱門是16號馬麗如(Taylor)，其IG帳號擁有48500 個followers，包括魏浚笙(Jeffrey)和劉俊謙。

「跳掣」比Sica勁 現年50歲的Sica媽以一身便服look參加面試，她自言是ViuTV粉絲，因一位朋友想在電視見到她而面試，當被問到家人可知道她參加有何反應時，她笑言：「佢同我講，我無say，試吓囉！」不過就被老公罵黐，節目組亦有播出Sica的反應，她笑言最擔心家變，「身邊許多人入咗行就分手，或拋妻棄子，最擔心家庭破裂，無乜所謂，鍾意追夢就追。」她直言，「呢啲擺喺心底入面，如果我喊晒口話：媽咪我支持你，咁就假，好尷尬好肉麻，屋企唔講呢啲。」Sica媽的對答自帶幽默，當被問到與女兒相比，誰更「跳掣」時，她哈哈大笑指女兒跟自己相似：「我跳過佢！」雖然她表面「零才藝」，但獲讚心境青春似Sica，順利打入40強。

全人整容 Sica媽屬於第6組佳麗，5位佳麗要讓評判競猜「誰曾經微調」(整容)，Sica媽搞笑地表示，曾兩次在街上跌倒，下巴兩度縫針，也算是整容。當被問到50歲人生最大成就時，她亮不猶豫答道，「生咗個女！」她笑言自覺只有六十幾歲命，希望在餘下的十幾年多作嘗試，不用追求甚麼人生意義，最重要是內心強大。最後，她向眾評判自我介紹道：「身為最年長的佳麗，想話俾大家知，無論好嘅天氣或差嘅天氣，無論係40路或50路，都可以行出一條美麗人生路。」她亦多謝鼓勵她參賽的好友。同組的5位佳麗中，30號鋼管舞學校創辦人文芷苓(校長)自爆自己由頭髮開始，以至臉上任何部位都整過，更揚言今時今日整容已不是甚麼大不了，她亦分享因追夢導致與丈夫離婚，但不感後悔。

馬麗如獲Jeffrey劉俊謙加持 另外，當中19號陳雅慧(仙迪)在海選時，Thor駱振偉只看到寄來的泳衣照已忍不住說：「佢都搏殺喎！」而當阿雪問到仙迪穿泳衣應該無問題時，仙迪立即充滿自信地笑稱：「等緊呢個環節好耐，等咗廿年喇！」仙迪歸屬的組別，要各評判誰的社交媒體帳號最多followers，而貼士就是16號馬麗如(Taylor)的社交媒體帳號被Jeffrey魏浚笙和劉俊謙follow，17號黃捷穎就被吳保錡和Ben Sir歐陽偉豪 follow，而19號陳雅慧(仙迪)就被ERROR肥仔follow。最後結果是有Jeffrey和劉俊謙加持的馬麗如，以48500 個followers力壓同組參賽者。