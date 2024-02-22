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娛樂
2024-02-22 13:45:32

美麗40路｜ViuTV再推真人騷招募輕熟女　「脫無者」孫慧雪任主持獲一致讚好

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美麗40路｜ViuTV再推真人騷招募輕熟女　「脫無者」孫慧雪擔任主持

ViuTV過往曾推出《美選D.n.A》、《造美人》、《肥美人》、《最後一屆口罩小姐》等多個選美真人騷，全部於播出時皆成熱話。日前， ViuTV再次宣布將舉辦「一個35 plus女性嘅選美節目」，公開招募35至50歲嘅輕熟女報名參賽。

即日起至3月8日接受報名

選美節目暫名《美麗40路》，ViuTV於徵召帖文寫道：「40歲，依然可以充滿美麗、氣質、韻味，喺年齡嘅分水嶺，你想維持現狀抑或追夢？歲月不留人，你只需要識得欣賞你嘅人，輕熟女們，屬於你嘅機會來了」，表示歡迎35至50歲單身、已婚，甚至已成人母嘅女性參賽，即日起至3月8日接受報名。

《美麗40路》由去年離巢TVB嘅孫慧雪（Snow）主持，節目組將安排一系列拍攝、活動、訓練、遊戲、比賽予參賽者，同時邀請唔同藝人、歌手及專業人士作嘉賓指引護航

網民列出蔣雅文、林嘉欣、鍾嘉欣等

對於孫慧雪做主持，網民一面倒讚好；事關41歲孫慧雪係唔少人心目中嘅女神，已經係兩子之母嘅孫慧雪擁有一副童顏面貌及好身材，散發青春氣息；孫慧雪亦無懼素顏，不時分享素顏照，被網民激讚膚質好及保養得宜，完全睇唔出佢年紀，因此孫慧雪絕對勝任《美麗40路》主持一職，網民亦留言：「在我心中妳係美麗舞台嘅女主角」、「你唔化妝仲純仲靚啦」、「雪雪青春美麗、漂亮動人」、「女神」、「雪雪好靚」等等。

ViuTV帖文成功引起一定討論度，有網民提議41歲李佳芯和40歲鄧麗欣可以做嘉賓，又紛紛討論有邊啲女藝人符合年齡參賽，網民列出蔣雅文、林嘉欣、鍾嘉欣、謝安琪、官恩娜、芯駖、薛影儀等人，更有網民提議練美娟（娟姐）都可以參加，不過有心水清嘅網民指出練美娟1990年出生，今年僅34歲，未符合參賽條件；該名提議娟姐參賽嘅網民回應指練美娟個樣生得老，初時真係以為佢40歲，自己今年38歲但就畀好多清潔姐姐以為佢啱啱大學畢業，惹來練美娟現身留言：「咁呢個節目好適合你呀～～快啲參加啦！」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）

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