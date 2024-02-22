美麗40路｜ViuTV再推真人騷招募輕熟女　「脫無者」孫慧雪任主持獲一致讚好

ViuTV過往曾推出《美選D.n.A》、《造美人》、《肥美人》、《最後一屆口罩小姐》等多個選美真人騷，全部於播出時皆成熱話。日前， ViuTV再次宣布將舉辦「一個35 plus女性嘅選美節目」，公開招募35至50歲嘅輕熟女報名參賽。

即日起至3月8日接受報名

選美節目暫名《美麗40路》，ViuTV於徵召帖文寫道：「40歲，依然可以充滿美麗、氣質、韻味，喺年齡嘅分水嶺，你想維持現狀抑或追夢？歲月不留人，你只需要識得欣賞你嘅人，輕熟女們，屬於你嘅機會來了」，表示歡迎35至50歲單身、已婚，甚至已成人母嘅女性參賽，即日起至3月8日接受報名。

《美麗40路》由去年離巢TVB嘅孫慧雪（Snow）主持，節目組將安排一系列拍攝、活動、訓練、遊戲、比賽予參賽者，同時邀請唔同藝人、歌手及專業人士作嘉賓指引護航