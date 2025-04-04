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娛樂
2025-04-04 23:40:11

群星撐CinemaCon迪士尼曬冷活動 預告《復仇者聯盟5》再有重磅卡士現身

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謝拉力圖、關繼威、素兒莎丹娜Lindsay Lohan、珍美李寇蒂等現身CinemaCon迪士尼曬冷活動。

謝拉力圖、關繼威、素兒莎丹娜、Lindsay Lohan、珍美李寇蒂等現身CinemaCon迪士尼曬冷活動。

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2025CinemaCon美國影視博覽，香港時間今早帶來一系列迪士尼多部大片的最新消息，發布了各大製作的獨家片段及全新預告片，為全球影迷帶來驚喜。

Marvel Studios最備受期待之作，《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）有重大新消息！主腦奇雲費治透過短片表示，早前發布的強大演員陣容之外，將會有重磅卡士登場！他亦確定，《復仇者聯盟5》中會見到「神奇四俠」、「雷霆特攻隊」、《黑豹》瓦干達人，及原祖級「變種特攻」，聯手對付最強大敵人Doctor Doom

《復仇者聯盟5》將於2026年5月全球上映。 羅拔唐尼在《復仇者聯盟5》將飾演「末日博士」。

《阿凡達》壯麗新片段曝光

至於特效巔峰鉅製《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire & Ash），由金像大導占士金馬倫帶領觀眾探索全新景界，是次會上請來出爐金像獎「最佳女配角」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）現身，並帶來全新預告片。片中見到一眾Navi飛過水上，又經過風能貿易商的巨型飛船。突然間，他們被火族人襲擊。其後亦見到不同的場景，包括男主角積與家人走過森林、擁抱Spider、及在滿天星光下度過夜晚。今集《阿凡達：火與燼》將出現全新火族人，並透過再進一步之CG特技，為觀眾開拓華麗視覺新世界！

型爆特效鉅製《電子世界爭霸戰》、《創戰紀》新篇章《創戰紀：戰神降臨》(暫譯)（Tron: Ares）將以全新面貌登場，AI程式首次穿梭人類現實世界與虛擬電子世界的極限玩命遊戲，再為影迷帶來前所未見的驚喜！元祖級人馬謝夫布烈治（Jeff Bridges）連同新主角謝拉力圖（Jared Leto）現身，謝拉力圖表示：「Ares是一個更升級的AI程式，能從數碼世界跳到現實進行任務。」《創戰紀：戰神降臨》顛覆虛實設定，創戰未來！

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《阿凡達：火與燼》將震撼大銀幕。 《阿凡達：火與燼》透過再進一步之CG特技，為觀眾開拓華麗視覺新世界！

真人版《史迪仔》萌爆升級

會上發布真人版《史迪仔》（Lilo & Stitch）全新片段，顯示主角妮露與史迪仔友誼遇上重大難關！迪士尼矚目電影《史迪仔》，已定今年529日大銀幕上映。

迪士尼大熱動畫《優獸大都會》帶來續集《優獸大都會2》，一對毛茸茸拍檔再度登場，但一開始竟然要見專門解決拍檔問題的警察治療師！到底這對最強拍檔發生了什麼事？其後這對拍檔再有新任務，新片段中見到NickJudy，闖入水上市場找出關繼威聲演的大蛇Gary，過程當然非常蝦碌，鬧出無數笑話！

此外，經典喜劇《衰鬼媽咪》將帶來續集，新作繼續由Lindsay Lohan擔任女主角，她與珍美李寇蒂（Jamie Lee Curtis）親自現身，帶來《衰鬼媽咪2》全新預告片，母女不單再度「上錯身」，更要以對方身份約會追男神！

真人版《史迪仔》萌爆升級登場。 《優獸大都會 2》最強拍檔再聯手，請來關繼威聲演大蛇Gary。

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