群星撐CinemaCon迪士尼曬冷活動 預告《復仇者聯盟5》再有重磅卡士現身

2025年CinemaCon美國影視博覽，香港時間今早帶來一系列迪士尼多部大片的最新消息，發布了各大製作的獨家片段及全新預告片，為全球影迷帶來驚喜。 Marvel Studios最備受期待之作，《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）有重大新消息！主腦奇雲費治透過短片表示，早前發布的強大演員陣容之外，將會有重磅卡士登場！他亦確定，《復仇者聯盟5》中會見到「神奇四俠」、「雷霆特攻隊」、《黑豹》瓦干達人，及原祖級「變種特攻」，聯手對付最強大敵人Doctor Doom！

《阿凡達》壯麗新片段曝光 至於特效巔峰鉅製《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire & Ash），由金像大導占士金馬倫帶領觀眾探索全新景界，是次會上請來出爐金像獎「最佳女配角」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）現身，並帶來全新預告片。片中見到一眾Na’vi飛過水上，又經過風能貿易商的巨型飛船。突然間，他們被火族人襲擊。其後亦見到不同的場景，包括男主角積與家人走過森林、擁抱Spider、及在滿天星光下度過夜晚。今集《阿凡達：火與燼》將出現全新火族人，並透過再進一步之CG特技，為觀眾開拓華麗視覺新世界！ 型爆特效鉅製《電子世界爭霸戰》、《創戰紀》新篇章《創戰紀：戰神降臨》(暫譯)（Tron: Ares）將以全新面貌登場，AI程式首次穿梭人類現實世界與虛擬電子世界的極限玩命遊戲，再為影迷帶來前所未見的驚喜！元祖級人馬謝夫布烈治（Jeff Bridges）連同新主角謝拉力圖（Jared Leto）現身，謝拉力圖表示：「Ares是一個更升級的AI程式，能從數碼世界跳到現實進行任務。」《創戰紀：戰神降臨》顛覆虛實設定，創戰未來！