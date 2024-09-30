翁嘉穗富商老公發表「感情」言論 激嬲老婆從澳門急回港撲火

現年50歲的1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選兩年後就下嫁比她大20年的海馬集團主席鄔友正。最近，鄔友正極度活躍於社交網，除與網民互動，更親自回覆當年翁嘉穗與同屆港姐亞軍李明慧爭夫戰。早前，鄔友正突然稱「太高調」，太太身邊的人太多嘢講，宣布暫別社交網。不過，未幾他又繼續發文，近日，鄔友正發表了一篇有關感情的言論，自爆激嬲老婆，要暫別小紅書。
鄔友日前在小紅書以「對的時候遇到錯的人，錯的時候遇到對的人」發文，令人再次聯想起翁嘉穗與同李明慧的爭夫戰，日前他自爆此文觸怒了翁嘉穗，更要特意從澳門急急回港安慰老婆。
他發文稱：「昨晚收到太太訊息，對我前天發出的文章很不滿，從她的文字感覺到滿滿的怒火！今天急急從澳門開車經港珠澳大橋返香港慰妻！過兩天國慶假期，我們全家出外旅遊十天，所以這兩天一定要撲熄怒火，否則假期會打水漂了！」
鄔友正續表示自己是理工男，連自己那裏的文字出錯，或者全篇出錯，也不清楚，並再度宣布封筆：「不過對錯唔緊要，最緊要解決問題，最緊要令佢開心番，內耗太唔值得了！我好樂觀，天不怕，地不怕，只怕連累家人！今次可能又要暫別小紅書了！寫小紅書好開心，和你們互動更開心，好唔捨得！」他又指覺得文章完全冇問題，而且仲可以幫助到一些有感情煩惱的人，並謂：「雖然我自己未有經歷過的事情，都可以寫得細膩流暢，才引起她的誤會！」鄔友正強調自己沒有經歷過的這句說話，更令網民覺得他「此地無銀」。
鄔友正其後不停回應網民的留言，其中透露老婆好嬲：「佢真係嬲，佢情緒受好大影響！」更表示：「應該是朋友興風作浪，我覺得係佢身邊啲朋友不滿！現今社會，真正的朋友好難找！」