翁嘉穗富商老公發表「感情」言論 激嬲老婆從澳門急回港撲火

現年50歲的1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選兩年後就下嫁比她大20年的海馬集團主席鄔友正。最近，鄔友正極度活躍於社交網，除與網民互動，更親自回覆當年翁嘉穗與同屆港姐亞軍李明慧爭夫戰。早前，鄔友正突然稱「太高調」，太太身邊的人太多嘢講，宣布暫別社交網。不過，未幾他又繼續發文，近日，鄔友正發表了一篇有關感情的言論，自爆激嬲老婆，要暫別小紅書。

鄔友日前在小紅書以「對的時候遇到錯的人，錯的時候遇到對的人」發文，令人再次聯想起翁嘉穗與同李明慧的爭夫戰，日前他自爆此文觸怒了翁嘉穗，更要特意從澳門急急回港安慰老婆。