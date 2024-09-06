翁嘉穗富商老公突宣布暫別社交網 鄔友正：太太身邊人太多嘢講

現年50歲的1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選兩年後就下嫁比她大20年的海馬集團主席鄔友正。成為豪門少奶奶後，翁嘉穗淡出娛圈，並先後誕下兩個囝囝。近日，鄔友正極度活躍於社交網，除經常與網民互動，又表示將參戰《中年好聲音3》，日前他更透露去年已進軍梳化界，不過，鄔友正昨日卻突然宣布暫別社交網。
做開床褥的鄔友正日前發文透露自己踩過界親自研發梳化技術，他指：「一貪再貪，我要做大王 貪心才可以有進步，才可以有拼勁，才有樂趣，可以享受成功感！我不甘於只做海馬牌床褥，所以一貪再貪，去年底開始，我親自研發了做沙化的技術！」並直言:「希望在短時間內，我可以成為沙發大王，就真的心滿意足了！」對於鄔友正的海馬牌床褥，有人留言表示「以前很出名，倒是現在確實沒有那麽多人購買了」，而鄔友正亦大方回覆，「很多人抄襲我的產品，但我會繼續開發研究，一樣可以繼續獨霸市場，請拭目以待」。
鄔友正幾乎日日在社交和與網民互動，大感好玩，但昨日突然在社交網宣佈暫停更新，他坦言太高調了，並表示：「太高調了，在小紅書互動很好玩，但沒有想到給傳媒登了出來，連日多番報道，感覺自己變得太高調了，有需要停一停，想一想應該怎樣做，所以暫時封筆，與大家暫別！送你 一首友誼之光：今天且有暫別，他朝也定能聚首，縱使不能會面，始終也是朋友！」
不少人誤以為鄔友正要退出社交網，鄔友正亦再貼文澄清表示誤會，並鬼馬以周星馳的《審死官》作比喻「好多粉絲誤會以為我退出小紅書，冇機會再互動！其實我只是暫時封筆，唔想日日在傳媒見到我！有些像周星馳電影《審死官》裏面梅艷芳迫周星馳封筆！太太身邊的人太多嘢講，唔想俾機會佢哋繼續講，只有潛伏一下，等待有機會時再猛虎出洞！難得好多知音人支持我，給了我好大的動力！同你們互動，真係好好玩，更開心有個平台給自己發聲！小別勝新婚，Bye bye 再會！」