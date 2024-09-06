翁嘉穗富商老公突宣布暫別社交網 鄔友正：太太身邊人太多嘢講

現年50歲的1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選兩年後就下嫁比她大20年的海馬集團主席鄔友正。成為豪門少奶奶後，翁嘉穗淡出娛圈，並先後誕下兩個囝囝。近日，鄔友正極度活躍於社交網，除經常與網民互動，又表示將參戰《中年好聲音3》，日前他更透露去年已進軍梳化界，不過，鄔友正昨日卻突然宣布暫別社交網。

做開床褥的鄔友正日前發文透露自己踩過界親自研發梳化技術，他指：「一貪再貪，我要做大王 貪心才可以有進步，才可以有拼勁，才有樂趣，可以享受成功感！我不甘於只做海馬牌床褥，所以一貪再貪，去年底開始，我親自研發了做沙化的技術！」並直言:「希望在短時間內，我可以成為沙發大王，就真的心滿意足了！」對於鄔友正的海馬牌床褥，有人留言表示「以前很出名，倒是現在確實沒有那麽多人購買了」，而鄔友正亦大方回覆，「很多人抄襲我的產品，但我會繼續開發研究，一樣可以繼續獨霸市場，請拭目以待」。