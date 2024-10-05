翁嘉穗被老公鄔友正激親 約Sammi飯聚談對生死看法

前港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）老公鄔友正近日活躍於社交網，除大方回覆當年翁嘉穗與同屆港姐亞軍李明慧爭夫戰，又稱翁嘉穗是「老虎乸」，更公開指她貪錢，連番激嬲老婆，鄔友正在社交網公開道歉，並透露：「佢冇鬧，唔啋我啫！ 匿埋喺房度！」。嬲爆的翁嘉穗就索性懶理老公，相約好姊妹Sammi飯聚，除為Sammi 補祝生日，更分享自己對生死的看法 。

翁嘉穗在社交網貼出與Sammi 的合照，相中見二人頭貼頭拍照，感情甚好。翁嘉穗坦言已跟Sammi認識了一段不短的時間，雖然不是常常見面，但是很好朋友。二人是因為教會的查經班認識，所以會稱對方為姊妹！她續透露二人在相聚時談了很多，其中有談到對生死的看法，並分享自己的自身經歷：「我的媽媽在我很小的時候就離世，當時她患上了抑鬱症，最後因為這個病而結束了自己生命！當時的他只有30多歲，很年輕！而我只有九歲，因為她病了一段時間，所以她出事我不是太大反應，當然有傷心、恐懼及嬲！但是這件事給了我最大的課堂，就是我會希望及盡力經歷生老病死整個過程，希望自己可以活到滿面皺紋，滿頭白髮才離開世界，甜的酸的苦的辣的都要經歷！我不會選擇只要甜的，各樣滋味我亦會擁抱他，戰鬥到最後一刻！人生沒有完美，那麼就擁抱不完美！」Sammi 留言表示：「你昨晚的分享，我很感動。love you！」網民都指翁嘉穗文末幾句說話似意有所指，在隔空回應老公連日來在網上的言論。