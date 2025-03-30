翁嘉穗鄔友正結伴出席 用$ 45000競投丈夫心頭好

慧妍雅集昨日在尖沙咀舉行「慧妍雅集43週年慈善晚會2025」，共筵開約40𥱊，並榮幸獲得10位銀贊助的支持，令晚會得以順利舉行。是次晚會籌得款項將於扣除成本後捐助支持以下慈善項目。

晚宴上設有拍賣會，反應熱烈，現埸亦有即時賣慈善獎券。在拍賣環節趙曾熹捐出自己的錄音室親自監製一張唱片，在一番熱烈競投下，結果由翁家穗以4萬5 千元投得，原來她的丈夫鄔友正很喜歡唱歌，所以刻意投下送給丈夫，2 人非常sweet。

慧妍雅集2024/2025年度會長暨慧妍雅集43週年慈善晚會2025主席朱凱婷小姐表示：「今年我們以『Infinite Love 愛•無限』作為年度慈善主題，希望進一步提高社會對身、心、靈健康的關注及警覺，為社會上有需要人士伸出援手，給予適切的關懷與支持。」

本會信託委員會主席曹敏莉小姐亦表示：「我們非常榮幸邀請到香港特別行政區行政會議成員高永文醫生,GBS, JP擔任「慧妍雅集43週年慈善晚會2025」主禮嘉賓。另外，我們亦很高興能再度邀請資深唱片騎師李志剛先生，與本會本年度副會長戚黛黛、會員王嘉慧、梁麗翹及陳懿德一同擔任大會司儀，為慈善晚會籌得更多善款。」

本年度，慧妍雅集很榮幸邀請到賈思樂先生、JW王灝兒小姐及譚輝智先生於百忙中抽空為慈善晚會獻唱，為來賓帶來精彩的唱歌表演，掀起全晚高潮。抽獎環節亦感謝2024 年香港小姐冠軍倪樂琳小姐、亞軍暨最上鏡小姐梁嘉莹小姐、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文擔任抽獎及頒獎嘉賓。