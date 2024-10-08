翁嘉穗50歲凍齡功力驚人　罕有透露媽媽當年患抑鬱症離世

罕有透露媽媽當年因患抑鬱症而離世

勝出香港小姐競選後冇留喺娛樂圈發展嘅翁嘉穗，不時喺社交網站出PO與網民分享生活點滴，而日前佢就喺社交網站上載與Sammi飯聚嘅照片，並分享二人對生死嘅看法，及罕有透露媽媽當年因患抑鬱症而離世：「我跟Sammi認識了一段不短的時間！我們不常見面，但是好朋友。我們在查經班認識，所以會稱對方為姊妹！ 昨晚我們晚飯慶祝她的生日，雖然遲了一點，但是都不影響大家的相聚。我們談了很多，其中有談過對生死的看法！ 我的媽媽在我很小的時候就離世，當時她患上了抑鬱症，最後因為這個病而結束了自己生命 ！當時的他只有30多歲，很年輕！而我只有九歲，因為她病了一段時間，所以她出事我不是太大反應，當然有傷心、恐懼及嬲！但是這件事給了我最大的課堂，就是我會希望及盡力經歷生老病死整個過程，希望自己可以活到滿面皺紋，滿頭白髮才離開世界，甜的酸的苦的辣的都要經歷！我不會選擇只要甜的，各樣滋味我亦會擁抱他，戰鬥到最後一刻！ 人生沒有完美，那麼就擁抱不完美！」