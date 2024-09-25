翁靜晶大爆「何太」內地未離婚兼有個「同名同姓」朋友 仲曾因賭博被刑事拘留

何伯同新何太為新聞人物後，幾個月來話題不斷。敢言嘅新何太喺直播鬧黑粉、鬧老公，連人稱「女俠」嘅大律師翁靜晶都鬧埋一份。翁靜晶其後曾於直播回應，事隔多月後終於尋晚喺直播嚟個核彈級爆料！

幫華哥搵老婆

翁靜晶表示要幫一個叫何志華（華哥）嘅男人搵老婆下落，指出1980年9月出世嘅何原居於廣東陽江，老婆「華嫂」係同年6月出生。翁靜晶指華嫂雖然不育但無礙「何生何太」婚姻，後來「華嫂」2018年攞住雙程証往來香港5次，到2019年開始有啲古怪，仲將內地居住戶口由陽江搬埋去湛江。

翁靜晶得知「華嫂」好想要小朋友，更於去年2月以內地身份證喺湛江睇生殖科，但翁轉述華哥說話勸「華嫂」唔好再賭錢，因為「華嫂」2019年過喺湛江因賭博而被行政拘留。