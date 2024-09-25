翁靜晶大爆「何太」內地未離婚兼有個「同名同姓」朋友 仲曾因賭博被刑事拘留

何伯同新何太為新聞人物後，幾個月來話題不斷。敢言嘅新何太喺直播鬧黑粉、鬧老公，連人稱「女俠」嘅大律師翁靜晶都鬧埋一份。翁靜晶其後曾於直播回應，事隔多月後終於尋晚喺直播嚟個核彈級爆料！
幫華哥搵老婆
翁靜晶表示要幫一個叫何志華（華哥）嘅男人搵老婆下落，指出1980年9月出世嘅何原居於廣東陽江，老婆「華嫂」係同年6月出生。翁靜晶指華嫂雖然不育但無礙「何生何太」婚姻，後來「華嫂」2018年攞住雙程証往來香港5次，到2019年開始有啲古怪，仲將內地居住戶口由陽江搬埋去湛江。
翁靜晶得知「華嫂」好想要小朋友，更於去年2月以內地身份證喺湛江睇生殖科，但翁轉述華哥說話勸「華嫂」唔好再賭錢，因為「華嫂」2019年過喺湛江因賭博而被行政拘留。
結咗一兩次婚
重點嚟嘞，翁靜晶指何志華話未同華嫂離婚，正規文件上二人都仲係夫妻關係。翁靜晶表示有人話佢知「華嫂」喺香港結咗婚，因此理論上要取消內地戶籍，並反問「你結咗一次定兩次呀？」。翁靜晶又提到「華嫂」有個朋友同佢同名同姓住隔離村，「啲人仲搵錯佢，話『呢個係華嫂』……點會係華嫂呢？同你同一個名嗰個呢，係做成衣架嘛。佢個戶口仲係農民戶口，你唔係啦嘛，你轉咗城鎮戶口啦嘛」。翁靜晶指「華嫂」同同名同姓「朋友」年紀唔同，「華嫂」1980年出生，「朋友」係1971年。翁靜晶提到以前有單使用假身份證案件，被告辯稱自己有唔同名字，法官就話唔可能有唔同出生日期，被告就指舊曆同新曆生日唔同，法官於是再反駁「唔可能1971年出世一次，80年又出世一次架喎」。
翁靜晶呼籲「華嫂」搵返華哥，並指華哥攞咗暫住證搬咗去深圳福田，並語重心長同「華嫂」講「身份證呀，雙程證呀啲number係唔會變架嘛。如果有人拎晒呢啲資料寫信去入境處，又或者走去問婚姻註冊處，咁應該會穿煲架喎。我希望你啲手續搞清楚佢啦」。
翁靜晶明顯做足功課，向同樣係「何太」嘅「華嫂」有備而來，而且好多說話「有骨落地」，例如拎隻河馬公仔出嚟話「唔知河馬仔喺邊度嚟」。唔知新何太下次直播會有咩講？
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈