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娛樂
2024-10-19 11:45:49

翟威廉近照浮腫被指縱慾過度　網民：爽足10年又有咩所謂

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翟威廉

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現年39歲嘅翟威廉（William）喺2005年參加《亞洲先生》並獲得亞軍，2009年約滿後離開亞視。2010年參加《香港先生》成為八料冠軍，多年嚟佢拍過唔少劇集，但可惜星運平平，暫時都未有代表作，今年3月宣布已跟TVB完約，成為「脫無者」。

過去十年來有多位性伴侶

佢曾接受傳媒訪問時大方承認過去十年來有多位性伴侶，連日韓裔都有，隨即引起網民熱烈討論。月初佢出席監製林志華嘅生日聚會，不過佢嘅容貌及保養問題引嚟關注，因為佢望落甚為憔悴，歲月痕跡開始浮現，不禁令網民猜測佢縱慾過度，而佢日前接受傳媒訪問就解開咗呢個疑團！

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翟威廉與許家傑、林淑敏以及張本立等人出席監製林志華嘅生日聚會，相片中嘅翟威廉留有鬚根，以低調打扮現身，但臉頰稍微浮腫下垂，望落甚為憔悴，同佢喺8月出席澳門活動時嘅狀態有段距離，所以唔少網民都猜測佢縱慾過度，留言「抵到爛」、「爽足10年又有咩所謂」、「送水輝仲後生樣過佢」、「其實唔算好殘，肥左d」、「變左麥包」、「好殘咩 肥左就真」及「個樣殘咗咁多，睇嚟係縱慾過度」等等。

練波同練band好夜都唔瞓

翟威廉接受傳媒訪問，期間被問到關於縱慾過度殘爆一事，佢就話自己一切如常，冇特別話攰唔攰，同時年紀越嚟越大唔需要瞓覺；不過佢自己就覺得突然殘咗有可能係平時練波同練band去到好夜都唔瞓覺有關。

至於被問到有冇女朋友，佢就話冇，Keep住浪蕩、做下日本生意，玩音樂同拍下嘢。咁仲有冇同前「短暫伴侶」麥貝夷聯絡，佢就話冇，最緊要大家愉快健康。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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