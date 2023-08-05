翻版林明禎｜大馬女神Miko自爆鍾情大叔型肥仔 親自為《試當真》阿康印汗

「翻版林明禎」大馬女神Miko Wong（黃潔琪）早前在香港書展推出第二本個人寫真集《Miko・琪幻日記》，人氣高企，更吸引多個品牌注目，成為廣告界新寵！正身處台灣工作的她，將於8月10日再度來港，Miko說：「原本10號係計劃嚟為寫真集做第二轉宣傳，無諗到香港嘅朋友咁熱情，寫真集喺書展就賣晒，然後就知道香港有工作邀請，真係太驚喜啦。今次嚟香港會出席品牌活動，希望今次有時間去行下啦。」

Miko立下霸氣宣言要攻入香港，她說：「我成日都同經理人講廣東話，訓練一下自己嘅廣東話，我好鐘意香港，已經好掛住香港嘅炸燒賣同雞蛋仔，希望多啲嚟香港可以日日食到！」她更透露今次來港將會逗留5天 ，之後要趕返大馬拍劇。提到她來港發展的大計，

上次Miko來港期間，除了出席書展活動，已經與「試當真」、「小薯茄」、「機動電視台」及「非實力派」四大YouTube Channel合作拍片。昨日（3日）趁滕毅康（阿康）生日，試當真率先播出Miko與阿康的「行山約會」，兩人齊齊行上姻緣石，行到身水身汗之際，她親自為阿康印汗，面對女神的甜蜜「突襲」，阿康即時怕醜仔上身，場面搞笑。片中阿康問女神的擇偶條件，Miko心儀的男士竟然是大叔型：「我鍾意成熟、大叔型，最好有少少肥，有啲肥係加分，我覺得男仔肥係OK，喺佢隔離會顯瘦嘛。」兩人求過姻緣後，又互相交換禮物，Miko飛台灣宣傳，阿康更非常有心到機場送別Miko。「阿康真係好可愛，佢好識照顧女仔，同埋佢有份毅力，我好欣賞。我知道今個月4日係佢十八歲生日，嗰次拍片已經同佢預祝咗啦！你哋有睇片都知，佢仲差我一個願望，唔知今次嚟香港，可唔可以當面要求佢呢？」