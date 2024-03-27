老中青群星開騷賀陳淑芬入行50年 汪明荃唱金曲：我兩個可說是同期出道

《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》日前在澳門倫敦人綜藝館圓滿結束，三小時的演出請來多位嘉賓登場，依出場次序包括來自聲夢傳奇的張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤、劉芷君，之後輪到譚耀文、龍婷、莫文蔚、張智霖、陳松伶、于毅、謝天華、鄭丹瑞、陳潔靈、呂良偉、蘇永康、Supper Moment、鍾鎮濤、汪明荃和胡楓，滙集了老、中、青三代歌手藝人，為陳淑芬及全場觀眾帶來了一個既熱鬧又溫馨，並充滿回憶的晚上。 全晚演唱會由張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君等六位新人以張國榮的《Stand Up》、《H2O》和《Monica》組成的經典快歌Medley揭開了序幕，他們在台上和打扮成陳淑芬卡通型像的舞蹈員一起又跳又唱，即時推高了現場氣氛；緊接的譚耀文先唱出電視劇《縱橫四海》主題曲《烽火晴天》，他唱畢此曲後說：「今天很開心可以參與陳太入行五十週年紀念演唱會，適逢陳太生日，不如在座所有觀眾也和陳太說聲生日快樂、好嗎？」全場觀眾即時高呼：「陳太，生日快樂！」場面非常壯觀，譚耀文續說：「很榮幸可以成為今晚的一顆星星，和陳太已合作了好幾次，她憑着對朋友，對所有人和工作夥伴的熱心態度，在香港樂壇創造了很多先河和威水史，在此再次多謝陳太的貢獻，她也教曉了我們很多事，包括初心，只要初心沒變那便會成功。」然後譚耀文唱出了梅艷芳的《似水流年》。中年好聲音龍婷為大家帶來了鄧麗君的《我只在乎你》，在她獻唱這首經典歌時兩旁的 LED 出現了多張陳太和鄧麗君的合照，讓大家重溫Teresa昔日的巨星風采。莫文蔚先以一曲《The Way You Make Me Feel》和大家見面，然後她說：「我入行不久便認識陳太這位前輩，當時是96、97年左右，張國榮哥哥在紅館舉行《跨越97演唱會》，我很幸運被挑選成為嘉賓，每天下午到紅館綵排，晚上演出，連續廿多場演出，之後又去了日本、美加和星馬等地走埠，那段時間對一個新人來說真的很興奮，也學到很多東西。我很幸運剛入行便接觸到非常高水準的演唱會世界，因我是跟「哥哥」和陳太學習。」Karen 接著再唱了一曲《忽然之間》。

張智霖陳松伶謝天華接力獻唱 當張智霖出現在台上後便帶給大家一曲《歲月如歌》，唱完此曲後陳太即時大叫「男神」，Chilam回應陳太說：「Happy Birthday 陳太！我和陳太很有緣份，我曾經是天星娛樂旗下藝人，共事過一段時間，是一段很好的回憶，我在陳太身上學了很多東西，例如她的專業、她認真的態度，真的受益非淺。而陳太在華星工作時也做過不少巨星，接著我所唱的歌，她和原唱巨星在華星的最後合作的唱片便是此曲。」隨著便唱了羅文的《幾許風雨》。陳松伶表示代表《雪狼湖》團隊把數首經典歌曲送給大家，包《等了又等》及《一等再等》的medley ，《祈求可以共你活一天》和《愛是永恆》，松松說：「我把陳太視為姐姐，我和她有很多故事，多到可以開一個電視節目，但有許多心底話，我希望私底下才和她細談。」內地歌手于毅先唱出「當愛已成往事」，接著說：「我在廿多年前獲陳太招攬為旗下藝人，我初來港時曾經晚晚蒲蘭桂坊，有一次我喝了很多酒，不想起床，便問陳太能否不去定了的約會，她沒有駡我，只是跟我說我以後可以不去跑步，不用再減肥，但答應了的約會必須出席。當時我突然茅塞頓開，在往後的廿年我再沒遲到過一次。」于毅之後把舞台交給謝天華，天華先說：「我和陳太的相識，是由音樂劇《雪狼湖》開始，因此我想把以下這首歌送給陳太，也送給今天生日的太太Tina，希望今日的主角陳太和我心目中的主角我太太，身體健康，美麗動人，送給大家《不老的傳說》。」接著他再唱了《友情歲月》才離開舞台。

陳淑芬