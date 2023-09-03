老婆靜香教路 木村拓哉脫離尊尼自立門戶

日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川被揭40年來性侵多達200多位旗下未成年練習生，醜聞傳遍全球，令尊尼事務所形象盡損，旗下藝人為保前途紛紛「跳船」，連最有叫座力的木村拓哉，也密謀脫離效力36年的東家。據《周刊現代》報道，剛完成台灣個唱的工藤靜香，回國後忙於處理老公木村的前途問題。眼見因為尊尼性醜聞令木村失去多個廣告代言，勸籲他加快離開尊尼步伐，早點與事務所劃清界線保住自己「生意」。

離巢導火線 尊尼天團SMAP在2016年解散，木村曾想過離開尊尼，但當時靜香與時任社長Mary喜多川私交甚篤，靜香大力勸說下，木村才繼續留低。Mary在2021年離世，現任社長藤島茱莉景子「坐正」，靜香與她開始不和。木村今年4月主演富士台劇集《風間公親-教場0-》，與另一位靚佬福山雅治主演TBS台劇集《Last Man-全盲搜查官》同檔期播放，社長藤島更讓人氣組合King & Prince成員永瀨廉和SixTONES成員京本大我演出《Last Man》，令靜香非常氣憤，認為藤島有心為難木村。結果，福山的《Last Man》成為春季劇收視冠軍，《教場》創下木村演藝生收視最差劇集，令靜香與藤島正式決裂。

連累囡囡發展 另一關鍵，木村上月已談妥一倨Shiseido男士化妝品廣告，卻因尊尼醜聞而告吹。靜香擔心連累在時尚界已有知名度的細女Koki，她目前擁有數個國際品牌的代言人合約，尊尼性醜聞已成為國際問題，Koki隨時冇晒Job，為免夜長夢多，據聞木村完成今年播出的《教場》特別篇及明年上映的《教場》電影版後，將會離開效力36年的尊尼。

嵐走剩松本潤 除了木村拓哉，休團中的組合「嵐」也盛傳離開尊尼。據《東京Sports》報道，多年來也是尊尼「金蛋」的嵐，在11月3日的出道紀念日宣布新動向，就是正式解散。5位成員中，隊長大野智、櫻井翔、二宮和也與相葉雅紀也會離開，只有松本潤繼續效力。專門報道尊尼消息的記者透露，松本潤已提出負責策劃明年11月3日舉行得嵐25周年限定演唱會的要求。同時要收取演唱會的分紅，才與尊尼繼續合作。