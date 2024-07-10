老牌荷李活女星Joan Benedict 併發症去世 享年96歲

Joan Benedict周一因併發症去世，享年96歲。

荷李活老牌影星Joan Benedict Steiger，今年6月24日中風，被送到洛杉磯當地醫院，前日(8日)因併發症去世，享年96歲。 Joan Benedict 1927年7月 21日，出生於紐約布魯克林，並在當地成長。五十年代出道的她，於長壽真人騷《Candid Camera 》的演出而為人熟知，八十年代又參與《General Hospital》、《Days of Our Lives》等多部肥皂劇演出，最後一部參與的影視作品，就是2017年的電影《Opus of an Angel》。

Joan Benedict 1962年與男星John Myhers結婚，1992年丈夫後世後，她於 2000年與《奧斯卡》男星Rod Steiger演員再婚，直至2002年丈夫去世。Joan Benedict還有一名影星男友Jeremy Slate，兩人一直保持著戀愛關係。2006年Jeremy因食道癌去世時，她接受訪問時稱：「我的丈夫和我的終身伴侶Jeremy，都是偉大的演員，他們都非常尊重我。」

Joan Benedict 2016年推出回憶錄《Brooklyn Baby: A Hollywood Star's Amazing Journey Through Love, Loss & Laughter》，大談她在荷李活的所見所聞，以及合作過的名人紅星相處點滴。

Joan Benedict與Jeremy Slate一起出席活動。