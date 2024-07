老牌荷李活女星Joan Benedict 併發症去世 享年96歲

荷李活老牌影星Joan Benedict Steiger,今年6月24日中風,被送到洛杉磯當地醫院,前日(8日)因併發症去世,享年96歲。

Joan Benedict 1927年7月 21日,出生於紐約布魯克林,並在當地成長。五十年代出道的她,於長壽真人騷《Candid Camera 》的演出而為人熟知,八十年代又參與《General Hospital》、《Days of Our Lives》等多部肥皂劇演出,最後一部參與的影視作品,就是2017年的電影《Opus of an Angel》。