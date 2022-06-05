考起蜘蛛仔？｜湯姆賀蘭神還原《秘境探險》拋出飛機場面 從影以來最困難動作場面

美國開畫票房No.1、改編自全球暢銷的PlayStation電子遊戲系列的《秘境探險》(Uncharted)，找來「蜘蛛俠」湯姆賀蘭(Tom Holland)和麥克華堡分飾(Mark Wahlberg)分飾彌特德里克 (Nathan Drake)和維特”薩利”文(Victor “Sully” Sullivan)，其中最為人津津樂道的一幕，是神還原《秘境探險3：德里克的騙局》遊戲中彌特跌出飛機並嘗試凌空在貨箱間跳躍重回機倉，原來連身手敏捷的湯賀蘭都花了約5星期拍攝這場戲，作為新一代的「蜘蛛俠」他更直言：「這是我拍過最困難的動作場面。」

拍住 麥克華堡要練大隻 湯姆賀蘭首次與動作巨星麥克華堡拍檔，作為新一代蜘蛛俠的湯姆賀蘭絕不敢鬆懈，他更形容所接受的訓練和挑戰，跟演蜘蛛俠相比，他有過之而無不及，「一開始我專注於訓練敏捷度，但當我站在麥克身旁，才發現他真的很大隻，心想，一定要強化我的體格，否則只會像他的姪子。所以我超努力健身，儘可能多吃增重。後來麥克再見到我時驚嘆道：『你真的增磅了，做得很好』，我受寵若驚。」導演魯賓費利沙補流說，「遊戲玩家非常熟知入面的動作場面，所以我們不能掉以輕心，必須呈現同樣的規模。」除了盡可能實地實景拍攝，還會特地搭建大型場景，更要求演員親身上陣演動作場面，讓觀眾看到絕非由替身代勞。除了動作場面，湯姆賀蘭為了神似地演彌特的調酒師工作，特意去調酒學校受訓，英國倫敦五星級酒店Chiltern Firehouse更讓他到吧台工作，為客人調酒。