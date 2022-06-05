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娛樂
2022-06-05 19:06:25

考起蜘蛛仔？｜湯賀蘭神還原《秘境探險》拋出飛機場面 從影以來最困難動作場面

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遊戲中被拋出飛機的經典一幕，湯賀蘭形容是他拍過最困難的動作場面。 湯賀蘭自言被拋出去的一刻，真的被嚇倒。

美國開畫票房No.1、改編自全球暢銷PlayStation電子遊戲系列的《秘境探險》(Uncharted)，找來「蜘蛛俠」湯賀蘭(Tom Holland)和麥克華堡分飾(Mark Wahlberg)分飾彌特德里克 (Nathan Drake)和維特薩利文(Victor “Sully” Sullivan)，其中最為人津津樂道的一幕，是神還原《秘境探險3：德里克的騙局遊戲中彌特跌出飛機並嘗試凌空在貨箱間跳躍重回機倉原來連身手敏捷的湯賀蘭都花了約5星期拍攝這場戲，作為新一代的「蜘蛛俠」他更直言：「這是我拍過最困難的動作場面。」

拍住麥克華堡要練大隻

湯賀蘭首次與動作巨星麥克華堡拍檔，作為新一代蜘蛛俠的湯賀蘭絕不敢鬆懈，他更形容所接受的訓練和挑戰，跟演蜘蛛俠相比，他有過之而無不及，「一開始我專注於訓練敏捷度，但當我站在麥克身旁，才發現他真的很大隻，心想，一定要強化我的體格，否則只會像他的姪子。所以我超努力健身，儘可能多吃增重。後來麥克再見到我時驚嘆道：『你真的增磅了，做得很好』，我受寵若驚。」導演魯賓費利沙補流說，「遊戲玩家非常熟知入面的動作場面，所以我們不能掉以輕心，必須呈現同樣的規模。」除了盡可能實地實景拍攝，還會特地搭建大型場景更要求演員親身上陣演動作場面，讓觀眾看到絕非由替身代勞。除了動作場面，湯賀蘭為了神似地演彌特的調酒師工作，特意去調酒學校受訓，英國倫敦五星級酒店Chiltern Firehouse更讓他到吧台工作，為客人調酒。 

舞蹈底子紮實的湯賀蘭亦要為拍《秘境探險》特別加操。 湯賀蘭在《秘境探險》親身應付多場動作場面。

被拋出飛機真嚇親

談到神還原PlayStation 2011年推出的《秘境探險3：德里克的騙局》著名場面，他續稱：「我們沒有真的把湯吊在飛機外拍攝，但他的確親身上陣演出了這一連串的動作場面，包括摔倒、翻滾、撞擊、墜落、打鬥，死命抓著一條機械臂，儘所能爬回機上才能保命。這全靠湯驚人的身手，付出150%的努力和用心，完成這些高難度動作。」湯賀蘭坦言，我記得拍攝持續了45個星期，幾乎每日都拍。有時，我吊掛在100呎的高空，懸附在貨箱上旋轉，直至我撐不住被拋出。雖然有吊著威也，但難免亦感到驚怕。可幸效果很好，這種恐佈感令這一幕很逼真，是我拍過最困難的動作場面。」雖然過程驚險辛苦，但湯賀蘭認為能突破界限，同時向戲中的動作場面致敬也值得。

湯賀蘭被吊在100尺高空。 湯賀蘭親身演出凌空跳躍貨箱的動作。 湯賀蘭神還原跳躍貨箱返回機倉的驚險場面。 雖然是吊著威也，在空中翻滾跳躍也絕不簡單。 湯賀蘭形容被拋出墜落的一剎，真的被嚇親。
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