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娛樂
2023-12-06 21:32:08

聖保羅書院170周年｜林峯拍片祝賀 Nowhere Boys為母校表現助興

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林峯是聖保羅書院畢業生。

聖保羅書院為慶祝170週年，早前在灣仔會展舉行盛大晚宴，出席嘉賓過千人，當中包括不泛社會賢達和名人。慶祝晚宴中，多為名人校友現身，包括前助理廣播處張文新、 布志及許文軒均等盛裝出席。作為舊生的樂隊 Nowhere Boys成員陳維諾(Van)及陳恆山(Hansun) 更帶領其他樂隊成員黃彦康(Nate)、簡豪銳(漁佬）及林宇翔(Ken) 為晚宴擔當表演嘉賓。

娛樂界舊生布志綸、Nowhere Boys、張文新、車淑梅、許文軒出席母校聖保羅書院170周年校慶晚宴。

林峯亦是聖保羅的學生，但因為他有工作在身，未能參與晚宴，於是拍下祝賀片段。他說︰「好感恩我母校聖保羅書院帶俾我嘅一切，170周年真係好難得，希望大家繼續全力支持，Happy Birthday！」張文新對於母校能培育多位娛樂界名人感到相當自豪：「我哋學校真的培養出很多演藝人才，包括 薛覺先（粵劇界）、吳楚帆、呂奇、杜德偉、鄭丹瑞、林峯等等。當年自己畢業後喺電台工作，亦創造出大中華區第一個中文金曲龍虎榜及頒獎典禮, 所以各舊生嘅發展都真的很多樣化！」

 

張文新

布志綸亦勉勵師弟 Nowhere Boys：「自己很有幸曾經亦在十大中文金曲中獲得幾次殊榮，而Nowhere Boys作為後起之秀，希望佢哋可以繼續努力，在樂壇獲得更多殊榮！」

Nowhere Boys Van Hansun 更加感謝母校的栽培：「入得學校的合唱團和樂隊，大家都很熱血，我哋亦將呢份熱血帶到社會上將佢發光發亮。我哋學校古典音樂又得，Rock'n Roll又得，所以我哋都好開心可以喺呢間學校長大！」而許文軒亦寄望自己在往後的校慶活動中能夠多參與，除可以當主持之外，也可以在音樂上與各師兄弟作交流。 

 

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