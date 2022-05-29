聲夢傳奇 | 一文睇清首屆學員現況 炎明熹憑《聲生不息》成最紅學員？

TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》將於6月11日首播，23位參賽者將分為紅、藍兩隊，分別由Eric Kwok及陳奐仁帶領；另外，李幸倪（Gin Lee）、王灝兒（JW）、泳兒、林二汶、林奕匡（Phil）及布志綸（Alan）將擔任星級導師，《聲夢傳奇》出身嘅炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）都會以師姐身份亮相。TVB節目內容營運總經理曾志偉仲表示今屆有好多參賽者視上屆學員為偶像，所以先嚟參賽；而的確，上屆聲夢學員已經喺工作上各有發展，離夢想愈嚟愈近；下文整理一班聲夢學員嘅發展。

炎明熹（Gigi） 炎明熹為《聲夢傳奇》三料冠軍，亦係聲夢學員中最早出道嘅一位，首支派台歌曲《真話的清高》推出4個月後MV點擊率突破500萬；去年11月，炎明熹與姚焯菲、鍾柔美及詹天文組成After Class推出歌曲《要為今日回憶》及兒童節目《Hands Up》同名主題曲，又曾與胡鴻鈞推出合唱歌《愛是帶種缺陷的美》，更喺一眾新人中脫穎而出，勇奪新城「勁爆新人」及「叱咤樂壇生力軍女歌手」銀獎。而近日，炎明熹就憑內地綜藝節目《聲生不息》成功吸納大批內地粉絲。

姚焯菲（Chantel） 有「國民初戀」之稱嘅姚焯菲曾被JW大讚擁有Chantel Magic，能將翻唱歌變成自己歌。姚焯菲先後推出個人單曲《原來談戀愛是麼一事》和《靈魂伴侶》，得到新城「勁爆新人」及「叱咤樂壇生力軍女歌手」銅獎，成績同樣亮眼。姚焯菲亦曾於今年初夥拍「微辣」旗下藝人馬檇鏗（Roberto）、葉佩男和葉思男為中銀香港BoC Pay拍攝廣告，4人更合唱廣告歌《利是係要𢭃》，而姚焯菲就再次冧莊，於早前再次為BoC Pay拍攝新一輯宣傳影片，成為廣告新寵。

鍾柔美（Yumi） 鍾柔美主打跳唱，不過首支歌曲就係一首慢歌：《青年心城之撐起青春》主題曲《不想輕躺》；直至2月，鍾柔美再獲出歌機會，推出《Breakin' My Heart》，呢次唔止係一首快歌，仲要係派台歌曲，新歌MV上架1日，點擊率即破10萬，相當厲害。

詹天文（Windy） 詹天文日前推出個人單曲《愛情許可證》，亦係TVB外購劇集《尚食》嘅片尾曲，其MV亦於早兩日YouTube上架，詹天文曾經表示拍攝MV前一晚緊張到訓唔著，又為拍攝特意瘦身，希望拍攝效果更美。

張馳豪（Aska） 張馳豪喺《聲夢傳奇》12強止步，但無阻之後嘅發展，除咗曾擔任《男神廚房》嘉賓，亦與潘靜文（Sherman）包辦《你的晚安我的早餐》作曲、填詞及主唱，近日更推出《十八年後的終極告白2.0》主題曲《色彩背面》；而《聲夢傳奇2》嘅主題曲《我超越我》就係由張馳豪負責作曲。

冼靖峰（Archie） 冼靖峰（Archie）於《聲夢傳奇》決賽奪第4名，今年1月推出個人單曲《一個人的幸運》，成為首個《聲夢傳奇》出歌嘅男學員。

文凱婷（Aeren） 文凱婷於《聲夢傳奇》比賽打入6強，現時主要翻唱其他歌手歌曲並分享上YouTube，曾夥拍孫漢霖（火雞）翻唱戴祖儀和涂毓麟合唱歌《我們再不講再見》；不過文凱婷曾透露自己已完成一首劇集歌錄音，歌曲以饒舌為主，不過就未知幾時會出。

黃奕斌（Hugo） 黃奕斌（Hugo）去年10月完成《青春本我》戲份後便到內地拍劇，擔任《無相之城》男主角，同劇演員包括蕭正楠、黃智賢、郭政鴻及2020年港姐亞軍陳楨怡等。

何晉樂（Rock） 何晉樂（Rock）參加《星夢傳奇》前不時喺街頭busking，現時主要學結他、跟唱歌老師學習，希望可擴闊歌路準備好自己。

潘靜文（Sherman） 潘靜文 (Sherman) 於《星夢傳奇》落敗後即獲機會做兒童節目《Hands Up》主持，不過佢坦言想參與綜藝節目之餘，都希望可以有唱主題曲機會，成為多元化藝人。