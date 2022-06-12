聲夢傳奇2｜以75年神曲打頭陣 After Class重新演繹Queen名作 畫面嚇親網民

無綫節目《聲夢傳奇2》昨日(11日)首播，一開首由18個參賽單位，聯同「師姐」姚焯菲及「師兄」何晉樂、張馳豪等一齊演出長約６分鐘的一鏡到底歌舞《波希米亞狂想曲》。

節目組為他們挑選了英國「皇后樂隊」（Queen）的名曲《Bohemian Rhapsody》作演出曲目。此歌於1975年面世，根據無綫官網顯示，這個環節是「一眾學員早前迎來參與大型音樂製作的『第一次』，挑戰拍攝經典神曲《波希米亞狂想曲》MV，向著名搖滾樂隊的主音歌手致敬。」惟畫面見到After Class重演MV四位成員合體的畫面，但畫面及燈光問題，令After Class看上去非常陰森恐怖，加上炎明熹目無表情和用上十分鮮色的唇膏，網民不禁留言謂︰「嚇鬼你呀！仲未到農曆7月呀！」