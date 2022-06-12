聲夢傳奇2｜以75年神曲打頭陣 After Class重新演繹Queen名作 畫面嚇親網民

無綫節目《聲夢傳奇2》昨日(11日)首播，一開首由18個參賽單位，聯同「師姐」姚焯菲及「師兄」何晉樂、張馳豪等一齊演出長約６分鐘的一鏡到底歌舞《波希米亞狂想曲》。
節目組為他們挑選了英國「皇后樂隊」（Queen）的名曲《Bohemian Rhapsody》作演出曲目。此歌於1975年面世，根據無綫官網顯示，這個環節是「一眾學員早前迎來參與大型音樂製作的『第一次』，挑戰拍攝經典神曲《波希米亞狂想曲》MV，向著名搖滾樂隊的主音歌手致敬。」惟畫面見到After Class重演MV四位成員合體的畫面，但畫面及燈光問題，令After Class看上去非常陰森恐怖，加上炎明熹目無表情和用上十分鮮色的唇膏，網民不禁留言謂︰「嚇鬼你呀！仲未到農曆7月呀！」
網民批無綫揀錯歌
雖然無綫將《Bohemian Rhapsody》重新編曲，但與原作相比，眾人的演出如校園的合唱團一樣。這個部份令網民批評無綫選錯歌，搞到致敬變破壞。今次要由一班小朋友唱出更是難堪。其中有人留言︰「揀呢首歌俾佢哋唱嗰個要負責任，首歌根本唔啱個節目，首歌根本唔啱佢哋唱。呢首歌，唔係人人都唱得，個個唱到好似讀書咁，首先小弟弟、小妹妹，你哋知唔知道首歌嘅內容係講乜先？我可以大膽講句，冇個知，個個念口簧。」
王菲挑戰敗陣收場
Queen的經典名曲《Bohemian Rhapsody》，被譽為搖滾史上最具標誌性的作品之一，Freddie Mercury的神級演繹至今仍無人能及。歌曲於19年在YouTube上突破10億點擊，成為史上首個達到10億觀看次數的「1990年以前歌曲」MV。王菲曾在1998年《唱遊大世界王菲香港演唱會》中挑戰此歌，但她的版本也未能超越原唱，而她的表現亦惹來不少負評，指她未能唱到原唱的不羈狂野，就連感情也表達不到歌曲應有的澎湃之情，只能讚她膽敢挑戰，勇氣可加。