聲夢傳奇2｜彭家賢被譽「古巨基蘇永康合體」 曾參與ViuTV造星2被王貽興串爆

《聲夢傳奇2》如同上屆一樣，「男子組」嘅討論熱度未如「女子組」般熱烈；不過，上星期六（2日）播出嘅第二輪淘汰賽，彭家賢（Zayden）演唱古巨基《愛與誠》成功獲得關注，不但被評判大讚，更得到該集最高分23盞綠燈。

彭家賢（Zayden）雖然台風動作老套，令導師林奕匡爆笑，不過仍大讚彭家賢喺演繹過程中不斷昇華：「去到第三段嘅時候我係起晒雞皮。」；又被一向嚴格、曾灌錄《愛與誠》灌錄demo嘅張佳添讚賞無論聲線、形象、表達方面都有古巨基及蘇永康影子，被指係「古巨基蘇永康混合體」；彭家賢亦得到一班網民好評：「本身不大期望，但第一句已經覺得好聽，聽完成首覺得好好聽」、「so far聽左咁多個，覺得他是唱得最有感情，聲最靚既一個」、「聽完佢演出真係嘩左一聲，相當好聽，似一個歌星演出。」、「聲夢2中男參賽者我一早睇好佢」、「唔講以為佢開緊FANS CLUB演唱會，25盞綠燈都值」等等。

曾被王貽興串爆 獲MIRROR讚唱得好

其實彭家賢嘅背景絕不能忽視，除咗係酒廊歌手，早於2018年已經以「EXPPA」樂團街頭busking、做過朗豪坊駐場歌手，又係英皇娛樂演藝創意學院歌唱班畢業生。彭家賢仲喺2019年參加過ViuTV《全民造星II》，並以「如果覺得我張相夠白痴就投票比我啦」作自我介紹；評判之一林二汶當時問及原因，彭家賢就解釋指自己係一個傻氣嘅人，王貽興就即刻串爆彭家賢：「冇人有興趣理你私底下係咪戇X，係咪傻仔，你嘅事嚟嘅。你行出嚟嘅話，你似返粒星啊，如果唔係你真係X那星唔好過嚟啦唔該。」彭家賢當時演唱小肥《寵物》，雖然被MIRROR讚佢唱得好，但王貽興就覺得佢欠缺個人風格，到最後彭家賢都未能成功由打入60強。

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