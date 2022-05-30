聲夢傳奇2 | 林二汶任導師被飛出《又要威又要戴頭盔》傳主持由Asha頂上

TVB選秀節目《聲夢傳奇2》喺日前舉行記者會，除咗23位學員再度登場之外，大會亦公佈6位星級導師，當中包括林二汶。消息公佈後，唔少網民都好大反應，批評佢「食兩家茶禮」。最新消息指林二汶將被飛出主持長達6年嘅《晚吹－又要威又要戴頭盔》，並由Asha（徐㴓喬）頂上擔任主持。

林二汶係ViuTV常客，除咗為《全民造星III》擔任導師之外，佢亦有擔任唔少節目嘅主持，而主持得最耐嘅一定係與商台DJ余迪偉合作嘅《晚吹－又要威 又要戴頭盔》。去年花姐邀請佢冧莊為《全民造星IV》做導師，不過佢冇答應，並指自己籌備緊音樂教室。點知佢喺11月嘅時候就現身TVB《萬千星輝賀台慶》演唱，並喺今年擔任《聲夢傳奇2》導師，結果引起唔少網民不滿。

最新有消息指林二汶將被飛出《晚吹－又要威 又要戴頭盔》，今個星期四（2日）嗰集開始由Asha（徐㴓喬）頂上。唔少網民都紛紛留言表示贊成，例如「好行，唔送」、「Asha做主持都 ok 呀」、「走咗唔好返黎，見個肥tb幫tvb拍野已經半年無睇過頭盔終於可以睇番」、「下個禮拜四開始睇戴頭盔先」、「晚吹終於換人 心感恩惠」及「有新主持都幾好」等等，同時亦有網民指林二汶唔係ViuTV藝人，佢自由身身份可以去邊都得。

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