聲夢傳奇2｜趙紫諾Sabrina超班演出獲最高分 Crystal出局 Angel被封「Aeren 2.0」

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》日前（25日）播出第3集，呢集開始就係淘汰賽，由舒文、 張佳添、伍樂城等現場25名專業評審點評及按下紅或綠燈示意過關與否，每集將淘汰一個參賽者。第3集中，就以梁芷菁（Crystal）得8盞綠燈最低分，成首位出局學員；至於年僅13歲已擁有強勁履歷嘅趙紫諾（Sabrina）就獲得最高分。

今次就先由其中6位學員比賽：趙小婷（Pamela）、金永衡（金仔）、劉詠彤（Angel）、任暟晴（Jasmine）、趙紫諾（Sabrina）、梁芷菁（Crystal）。其中，於第二集表演已經超班，令導師林奕匡（Phil）及Gin Lee搶人入隊嘅Sabrina獻唱JC陳泳彤《說散就散》，就獲得23盞綠燈；不但被師姐姚焯菲（Chantel）大讚起晒雞皮，更被「魔鬼總監」Eric Kwok讚賞其聲線：「呢個世界發生咩事，點解十三歲係咁？佢把聲好正，好厚、有啲沉同沙，希望佢唔好變聲。」網民亦一致讚好Sabrina嘅表現，留言指：「不能想像13歲能唱到這水準，香港樂壇又多一位有實力新星」、「可以直接出道啦!!!!可造之材!!!!!!!!」、「TVB又執到寶，期待遲下可以同Gigi一較高下」、「唱功、表現力、穩定性已經好成熟。」等等。

Jasmine演唱謝霆鋒《玉蝴蝶》

至於另一大熱Jasmine演唱謝霆鋒《玉蝴蝶》，雖然忙於應付考試，但經導師Gin Lee教導後擺脫古典唱法，獲得19盞綠燈，成第二高分嘅學員。劉詠彤（Angel）演唱鄭秀文《發熱發亮》以13盞綠燈落入危險區，不過最後表演者梁芷菁（Crystal）演唱陳凱詠《I Wish》一曲就因音準問題僅獲8盞綠燈，需離開聲夢舞台，令導師泳兒同其他學員落淚，與Crystal感情要好嘅Jasmine更一齊相擁爆喊。網民就表示估唔到淘汰Crystal，認為佢Package唔錯及表現唔差，無理由咁低分，相反覺得連續兩集落入危險區嘅Angel更應被淘汰，被指如《聲夢傳奇》文凱婷（Aeren）一樣打不死，更貫以「Aeren 2.0」之稱：「Aeren 2號，應該可以不憑唱功只憑強運入決賽」、「感覺她好像以前的aeren」、「tvb又想整個打不死Aeren 2.0??」等等。都有網民認為兩者聲音都唔穩定，但覺得Crystal揀錯歌比賽，而Angel嘅表演睇得出佢自信滿滿，見到佢嗰團火同比較多潛力。

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