聲夢傳奇2｜Eason拍廣告被學員捕獲 親授歌唱心得

將於明晚（10月2日）於翡翠台現場直播的《聲夢傳奇2決賽》，最後五強學員為趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及組合XiX。傳奇新星將獲得10萬元獎金，至於亞軍及季軍則分別獲得5萬及3萬元獎金。當晚表演嘉賓為《聲夢》首屆傳奇新星炎明熹（Gigi），她更會與姚焯菲（Chantel）負責頒獎。

五強學員連日來積極備戰，日夜邵氏片廠排練，碰巧Eason亦於隔離廠拍廣告，學員收到消息即瘋狂，希望可捕獲Eason影合照，導師 ERIC Kwok為圓學員心願，於是幫助他們一起野生捕獲Eason！據知影合照期間，學員紛紛爭取機會歌神「講兩句」，Eason亦非常友善，有問必答。讓學員們很是感動，沒想過捕獲巨星同時還可以「與神對話」，更紛紛於 IG貼出當日暖心的兩分鐘回憶。

當中以「心心眼」形容自己狀態的Janees留言：「Eason同我哋分享咗，他參加新秀比賽時嘅經歷，當時上台服裝質料非常焗身。但身為舞台表演者，點都會以表演為上」、Jasmine則搞笑留言：「媽咪我見到陳奕迅了，好驚訝，其實我有啲仲未回神」，並指Eason教他們「企到上舞台，唔好理其他人嘅眼光，唔好理佢哋覺得你唱成點，自己做好自己就得」。至於Pamela及Sabrina則齊齊錯過Eason探班事件，Pamela更飲恨留言：「我要P返自己上去。」