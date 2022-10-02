聲夢傳奇2｜XiX獲高分未能成功晉級 大熱趙紫諾首輪出局

《聲夢傳奇2》今晚播出決賽，由趙紫諾（Sabrina）、任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）、趙小婷（Pamela）及組合XiX爭奪三甲。大會率先頒發導師推介超越進步獎，由文佐匡及劉詠彤奪得。
趙小婷成炮灰
黃洛妍率先登場獻唱《聽海》，表現獲評判大讚，先拔頭籌獲得20分。接著由趙小婷以《味道》迎戰，雖表現不錯，但伍樂城就認為她因為本身是醫生學生，在情感表達上太理性，令她失分，最後她僅獲14分。接著由無綫及Eric Kwok硬撐的XiX出場，她們以《@princejoyce》又跳又唱，一如網民所料，評判給予她們超高分數22分。
此時，主持森美指決賽還有家庭觀眾投票，但XiX則三甲不入。有網民認為單是XiX出動所有親戚已較其餘4位有優勢，批評無綫的賽制造馬，更呼籲大家要投票予趙小婷。
趙紫諾自彈自唱仍出局
趙紫諾就自彈自唱《我要我們在一起》，Sabrina一出場先展示其高超琴藝，而她的表現亦沒有令人失望，為她帶來22分。有評判指Sabrina若要繼續在香港樂壇發展，必須要練好廣東話。任暟晴以《我等到花兒也謝了》，她的歌聲獲評判給予很高評價，指她不做作及不停進步，最後她獲得21分。
XiX趙紫諾出局
當5強完成首輪比賽之後，大會公布眾人得分，森美先讀出眾人的評判得分，當加埋觀眾投票之後，XiX僅獲第4名，而趙小婷只獲第5名，至於大熱門趙紫諾僅獲第三名。