聲夢傳奇2｜XiX獲高分未能成功晉級 大熱趙紫諾首輪出局

《聲夢傳奇2》今晚播出決賽，由趙紫諾（Sabrina）、任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）、趙小婷（Pamela）及組合XiX爭奪三甲。大會率先頒發導師推介超越進步獎，由文佐匡及劉詠彤奪得。

趙小婷成炮灰

黃洛妍率先登場獻唱《聽海》，表現獲評判大讚，先拔頭籌獲得20分。接著由趙小婷以《味道》迎戰，雖表現不錯，但伍樂城就認為她因為本身是醫生學生，在情感表達上太理性，令她失分，最後她僅獲14分。接著由無綫及Eric Kwok硬撐的XiX出場，她們以《@princejoyce》又跳又唱，一如網民所料，評判給予她們超高分數22分。

此時，主持森美指決賽還有家庭觀眾投票，但XiX則三甲不入。有網民認為單是XiX出動所有親戚已較其餘4位有優勢，批評無綫的賽制造馬，更呼籲大家要投票予趙小婷。