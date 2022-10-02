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娛樂
2022-10-02 17:55:44

聲夢傳奇2｜XiX被硬捧惹不滿 網民撐硬趙紫諾任暟晴黃洛妍

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《聲夢傳奇2》決賽有無綫硬撐的XiX入圍。

《聲夢傳奇2》決賽有無綫硬撐的XiX入圍。

《聲夢傳奇2》今晚終於迎來決賽，Eric KwokGin Lee等已po出彩排照片，表示很期待今晚5強的表現。打入5強的學員為趙紫諾（Sabrina）、任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）、趙小婷（Pamela）及組合XiX

組合XiX合共有6位成員，總年齡僅86歲，非常青春，但她們的人氣卻隨住節目播出之後不停下滑，原因是網民不滿XiX被無綫盲撐，如Eric Kwok多次力保，當其餘參賽者一直進步，而XiX的表現卻與《聲夢JUNIOR》不相伯仲，網民認為賽制有偏袒之嫌。網民又指全隊人定位奇怪又欠星味，雖然她們力sell青春，但眾人的外貌很一般，因此人氣大不如前，在投票榜跌出三甲。

網民對XiX沒有甚麼好感。

網民對XiX沒有甚麼好感。

現時獲票最高的三甲學員。

現時獲票最高的三甲學員。

趙紫諾隨時奪冠

在「傳奇新星」的投票活動上，最高票數的三甲分別是趙紫諾（Sabrina）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine），而Janees更獲譚詠麟公開大讚。今晚決賽將分為兩回合考驗5強，最高分數的冠、亞、季分別可獲10萬、5萬及3萬元的獎金。

14歲的Sabrina年紀輕輕已考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑及LRSM專業演奏文憑（高級文憑），她亦曾在香港、大陸及國際四十多個鋼琴比賽贏得大獎。

黃洛妍翻唱泳兒歌曲獲好評

獲票第二高的Janees，15歲考入全球50大音樂大學的薩爾斯堡莫扎特音樂大學（Mozarteum University Salzburg），獲得小提琴演奏學士學位，之後再到維也納普萊納音樂學院（Prayner Conservatory of Music and Dramatic Arts Vienna）深造，早前好憑住翻唱泳兒的《溝渠暢泳》引來勁大迴響。

趙紫諾年紀輕輕，但已參加過不同比賽屢獲殊榮。

趙紫諾年紀輕輕，但已參加過不同比賽屢獲殊榮。

黃洛妍（Janees）獲譚校長加持。

黃洛妍（Janees）獲譚校長加持。

任暟晴來頭唔細

另一人氣王16歲的任暟晴(Jasmine)曾被網民視為黑馬，於「初試啼聲」中憑《一加一》贏得網民關注，而她演出過的曲目在網上有不錯的點擊率，本身她坐擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級，曾參加至少十項學界或校內歌唱比賽兼獲得優異成績。

任暟晴有「Chantel2.0」之稱。

任暟晴有「Chantel2.0」之稱。

趙小婷歌聲獲前輩肯定

至於21歲的Pamela現為為香港大學內外全科醫學生15歲在街頭busking翻唱Dear Jane《愛情三部曲》爆紅，更不時在IG貼出自彈自唱片段，就連MC張天賦、CollarWinka、馮允謙等都有追蹤她的帳號。

趙小婷曾簽約星夢做歌手。

趙小婷曾簽約星夢做歌手。

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