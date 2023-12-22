聲夢演唱會｜炎明熹姚焯菲收花收到手軟 鍾柔美生日開騷詹天文爆哭

學員炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、冼靖峰（Archie）、張馳豪、黃奕斌等昨日(21日)在九展舉行《聲夢飛行 What We Become Live 2023》。這亦是他們相識1000日兼是鍾柔美的生日。
是次演唱會共有15位學員參加，開場時由14位《聲夢》學員輪流出場，但未見炎明熹現身。接住就由早前與老竇林迪安在《歡樂滿東華》挑選爆破場口的林沚羿打頭陣，才再讓鍾柔美出場。
點擊看《聲夢》花絮︰
After Class無合體演出
雖然演唱會有炎明熹參與，After Class可說是齊人演出，但大會卻安排Chantel、Yumi、Wendy跟文凱婷合體，並與參加《亞洲超星團》的黃奕斌及冼靖峰一齊勁歌熱舞。
炎明熹則壓軸出場，並唱出《新聞女王》英文片尾曲《Crystal Clear》及《Little Magic》，她更公開為歌曲《Little Magic》拉票，「今日緊張又有啲怕醜，就係拉票！因為一年一度音樂頒獎禮又開始啦，希望大家多多支持《Little Magic》，投下神聖嘅一票，多謝！」
點擊看《聲夢》花絮︰
炎明熹狂收花
臨近演唱會尾聲，有粉絲湧至台前送花及禮物給炎明熹，未幾其他學員的粉絲亦走到台下送花送禮，舞台邊頓成一片花海，收得最多花的是炎明熹，其他學員更需要上前協助幫她收集禮物及花束，而姚焯菲及鍾柔美亦都不相伯仲，場面一度有點混亂。期間傳來一把男聲說︰「分唔到邊啲我嘅！」亦有女聲說︰「俾Yumi呀！」、「呢個幫我俾Chantel！」估計女聲是來自台下的粉絲。
鍾柔美17歲生日
眾人大合唱時，Chantel及詹天文一度感觸落淚。由於適逢是Yumi的生日，眾人為她準備蛋糕兼唱生日歌，Yumi聽到生日歌音樂播出時，一時反應不來，非常搞笑。由於蛋糕上未有插上蠟燭，Chantel及詹天文就舉起食指放在蛋糕上，讓Yumi許願，非常有愛，最後眾人大合唱《做夢時學會飛行》為演唱會畫上句號。