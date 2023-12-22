聲夢演唱會｜炎明熹姚焯菲收花收到手軟 鍾柔美生日開騷詹天文爆哭

是次演唱會共有15位學員參加，開場時由14位《聲夢》學員輪流出場，但未見炎明熹現身。接住就由早前與老竇林迪安在《歡樂滿東華》挑選爆破場口的林沚羿打頭陣，才再讓鍾柔美出場。

學員炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、冼靖峰（Archie）、張馳豪、黃奕斌等昨日(21日)在九展舉行《聲夢飛行 What We Become Live 2023》。這亦是他們相識1000日兼是鍾柔美的生日。

After Class無合體演出

雖然演唱會有炎明熹參與，After Class可說是齊人演出，但大會卻安排Chantel、Yumi、Wendy跟文凱婷合體，並與參加《亞洲超星團》的黃奕斌及冼靖峰一齊勁歌熱舞。

炎明熹則壓軸出場，並唱出《新聞女王》英文片尾曲《Crystal Clear》及《Little Magic》，她更公開為歌曲《Little Magic》拉票，「今日緊張又有啲怕醜，就係拉票！因為一年一度音樂頒獎禮又開始啦，希望大家多多支持《Little Magic》，投下神聖嘅一票，多謝！」



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