聲夢1+2 | 冼靖峰被踢爆是「膽小老鼠屎」 侯雋熙半裸曬巨胸出戰

TVB音樂綜藝節目《聲夢1+2》集合兩季畢業生齊齊玩音樂玩遊戲，今晚（20日）播出的第四集繼續玩轉澳門，邀來《亞洲超星團》的Archie（冼靖峰）、Dez（余宗遙）、Pako（區珀豪）和Sean（文佐匡）大戰《聲夢》畢業生，並分為紅藍兩隊對決。
今集在水上樂園進行遊戲環節，首個熱身遊戲「你超越我 我超越你 估歌仔」，製作組播出AI主持朗讀的歌詞後，兩隊需鬥快估歌名，知道歌名的隊員需要鬥快瀡過一條長滑梯後才能作答。作為藍隊隊長的Duncan（侯雋熙）「輸人唔輸陣」，半裸騷巨胸兼結實腹肌出戰，相反《亞洲超星團》代表的Dez、Pako和Sean穿T恤上陣之餘，內裡更加配長袖潛水衣打底，當中Dez更著埋長褲，相當錫身！
合唱《活著VIVA》
「笠水隊長」Archie全程聲控指揮隊員，獲委派出動的Dez將歌曲《食軟雪糕》講錯為《軟雪糕》，其後Dez不甘心在鏡頭前踢爆Archie是「膽小老鼠屎」：「隊長話佢唔想落嚟，就派我落嚟，佢同我講係《軟雪糕》，我問咗佢三次『You sure?』，佢話『Very certain』。落到嚟，差個食字，唔食點有軟雪糕吖！」 至於擂台比拼唱歌環節，藍隊Duncan 孖Pako（區珀豪）、Sean（文佐匡）、Angel（劉詠彤）合唱《活著VIVA》，紅隊Archie、Dez、Venus和Rock合唱《Lydia》；第二回合則重演《聲夢傳奇》時比賽環節，Archie與Rock合唱《怎麼捨得你》，Duncan和Angel邊唱邊跳辣身舞《Trouble Maker》，更重現「爆衫」騷肌經典一幕，將現場氣氛推向高潮！