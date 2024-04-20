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娛樂
2024-04-20 17:08:43

聲夢1+2 | 冼靖峰被踢爆是「膽小老鼠屎」 侯雋熙半裸曬巨胸出戰

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Duncan半裸騷健碩肌肉，相當有睇頭！

Duncan半裸騷健碩肌肉，相當有睇頭！

TVB音樂綜藝節目《聲夢1+2》集合兩季畢業生齊齊玩音樂玩遊戲，今晚（20日）播出的第四集繼續玩轉澳門，邀來《亞洲超星團》的Archie（冼靖峰）、Dez（余宗遙）、Pako（區珀豪）和Sean（文佐匡）大戰《聲夢》畢業生，並分為紅藍兩隊對決。 

今集在水上樂園進行遊戲環節，首個熱身遊戲「你超越我 我超越你 估歌仔」，製作組播出AI主持朗讀的歌詞後，兩隊需鬥快估歌名，知道歌名的隊員需要鬥快瀡過一條長滑梯後才能作答。作為藍隊隊長的Duncan（侯雋熙）「輸人唔輸陣」，半裸騷巨胸兼結實腹肌出戰，相反《亞洲超星團》代表的DezPakoSean穿T恤上陣之餘，內裡更加配長袖潛水衣打底，當中Dez更著埋長褲，相當錫身！ 

「 笠水隊長」Archie（圖16+18左）猛推隊員出戰。 Dez「落搭」聽隊長Archie的話，最終答錯答案。

合唱《活著VIVA

「笠水隊長」Archie全程聲控指揮隊員，獲委派出動的Dez將歌曲《食軟雪糕》講錯為《軟雪糕》，其後Dez不甘心在鏡頭前踢爆Archie是「膽小老鼠屎」：「隊長話佢唔想落嚟，就派我落嚟，佢同我講係《軟雪糕》，我問咗佢三次『You sure?』，佢話『Very certain』。落到嚟，差個食字，唔食點有軟雪糕吖！」 至於擂台比拼唱歌環節，藍隊Duncan Pako（區珀豪）、Sean（文佐匡）、Angel（劉詠彤）合唱《活著VIVA》，紅隊ArchieDezVenusRock合唱《Lydia》；第二回合則重演《聲夢傳奇》時比賽環節，ArchieRock合唱《怎麼捨得你》，DuncanAngel邊唱邊跳辣身舞《Trouble Maker》，更重現「爆衫」騷肌經典一幕，將現場氣氛推向高潮！ 

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Dez「落搭」聽隊長Archie的話，最終答錯答案。 Archie與Rock再度合唱《怎麼捨得你》。
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