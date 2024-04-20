聲夢1+2 | 冼靖峰被踢爆是「膽小老鼠屎」 侯雋熙半裸曬巨胸出戰

TVB音樂綜藝節目《聲夢1+2》集合兩季畢業生齊齊玩音樂玩遊戲，今晚（20日）播出的第四集繼續玩轉澳門，邀來《亞洲超星團》的Archie（冼靖峰）、Dez（余宗遙）、Pako（區珀豪）和Sean（文佐匡）大戰《聲夢》畢業生，並分為紅藍兩隊對決。

今集在水上樂園進行遊戲環節，首個熱身遊戲「你超越我 我超越你 估歌仔」，製作組播出AI主持朗讀的歌詞後，兩隊需鬥快估歌名，知道歌名的隊員需要鬥快瀡過一條長滑梯後才能作答。作為藍隊隊長的Duncan（侯雋熙）「輸人唔輸陣」，半裸騷巨胸兼結實腹肌出戰，相反《亞洲超星團》代表的Dez、Pako和Sean穿T恤上陣之餘，內裡更加配長袖潛水衣打底，當中Dez更著埋長褲，相當錫身！