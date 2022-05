聲生不息︳傳容祖兒周柏豪谷婭㵟加入 網民靠呢樣資料搵線索？

TVB同內地合作嘅音樂綜藝節目《聲生不息》,算係近期中港兩地稍有話題性嘅節目。由於《聲》唔似其他同類節目咁會淘汰歌手,點樣令演出保持新鮮感係收視關鍵。

有傳節目正在安排4位歌手以「補位」身份上場,分別係男女兩隊各增2位。網上流傳女歌手隊會加入容祖兒同谷婭㵟,男歌手就有周柏豪及內地男團TFBOYS成員王源。

容祖兒開拓國語歌市場多年,年前終於憑《歌手》節目突圍,而家喺內地發展唔錯,早前參與《乘風破浪的姐姐》人氣更上一層樓。容祖兒同TVB關係唔錯,更加係十屆《勁歌金曲頒獎典禮》最受歡迎女歌星得主,有份參與《聲生不息》毫不意外。有傳祖兒本身就係《聲》先發歌手陣容之一,只係檔期問題令佢未能加入。

至於周柏豪同谷婭㵟都係TVB旗下星夢娛樂歌手,谷婭㵟更加係喺內地出生成長。更妙嘅係,眼利網友發現周柏豪同谷婭㵟微博上列出嘅IP位置,前者喺廣東,谷婭㵟更加係身在節目錄影地點湖南!另外周柏豪微博更被發現追蹤咗多位參加《聲生不息》嘅歌手帳戶,例如炎明熹、曾比特、毛不易等,似乎係同節目有關。

