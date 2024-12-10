聲生不息︱容祖兒錄影失聲撐香港樂壇未死 被周筆暢嘲「搲水吹」

TVB與內地芒果TV合製的音樂節目《聲生不息‧大灣區季》，由12月14日起逢星期六晚8播映。今集的常駐歌手有李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊、衛蘭等，首集演出的嘉賓為特別嘉賓，有譚詠麟、陳慧嫻及周慧敏，至於首集主題則為七十年代至一零年代的經典廣東歌。

容祖兒登場時最惹人注目，甫入房則以極沙啞的聲音指自己冇晒聲，但仍改不了愛撩天性格，一坐低就一輪咀撩李宇春傾偈：「你有緊張嗎」、「想感受一吓我唱普通話嗎？」、「我每次都緊張死了」，李宇春聞言與在旁的周筆暢均表現哭笑不得，周筆暢更取笑祖兒謂：「你聲音啞了也硬要聊天」，祖兒聞言再搞笑回應，「是呀，(我)有多愛聊天。」雖然祖兒連說話都很有困難，但為了幫香港樂壇發聲，她還是堅持現身舞台與現場所有觀眾見面。