聲生不息 | 曾比特出道後輸MC兼被炒魷 當年短髮look娘爆！(有圖)

《聲生不息》播出以來，出道第2年嘅曾比特應該係節目大贏家。去年出道嘅Mike，遇著其餘2位同佢一樣都係《全民造星》出身嘅「校友」Edan 呂爵安及MC張天賦，雖然力保新人獎三甲，但聲勢總比前兩者爭少少(甚至連Chill Club頒獎禮都輸俾193……）。不過因為唱片公司緣故，曾比特有機會透過《聲生不息》北上發展，甚至因為節目喺內地爆紅，可以話係後發！

有睇節目都留意到，28歲嘅Mike國語唔錯，原來佢喺內地汕尾出世，童年時移居香港，可惜爸爸早逝，Mike同媽媽、哥哥及家姐生活。中學時已經想做歌手嘅Mike，參加過無數個歌唱比賽，喺其中一個學界比賽拎到季軍，而嗰界嘅冠軍係《殘酷一叮》「莫生」莫凱謙，得獎者仲有《造星3》嘅陳葦璇同雲浩影(Cloud)！

出道後仍返全職 最後竟被炒魷

Mike參加咁多比賽都係想得到入行機會，終於喺2019年參加《全民造星II》打入決賽，最終得到第8名。比賽導師之一Eric Kwok非常欣賞Mike，將佢引薦俾環球，仲為佢打造首支單曲《我不如》。

眾所周知，做歌手出道初期落袋嘅唔多。曾比特成為歌手之後，仍然做全職音響技術人員兼教唱歌，用嚟幫補開支。但因為歌手工作時間唔穩定，Mike結果連音響工程份工都冇埋。查實入行前已經相當識諗，做婚禮歌手寓工作於娛樂，又試過做中環海濱嘉年華散工，聖誕節睇住人拍拖自己就開工，難怪Eric Kwok安排佢專攻慘情歌。

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