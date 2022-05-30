聲生不息 | 李玟其實係香港人！童年住過板間房 豪花2億邵氏片場擺酒結婚

《聲生不息》搵李玟參與，令唔少香港觀眾重新認識呢位喺台灣發跡嘅天后。多年來，唔少人都驚訝Coco識講廣東話，其實佢係香港出世同成長，連洋人老公都喺香港住咗30幾年，結婚擺酒都喺呢度！

原名李美林嘅李玟，父親係回國發展嘅印尼華僑，同喺北京學中醫嘅Coco媽媽相識，後來移居香港，但係Coco出世前幾個月爸爸就過世。Coco喺香港住過板間房，但童年生活過得愉快，所以即使9歲移居美國，對香港依然印象良好。

長大後嘅Coco 18歲返香港參加1993年新秀歌唱大賽得到亞軍，同屆冠軍係張崇基張崇德兄弟。比賽後只係同許志安、鄭秀文等人合唱《愛情傻戀lalala》後，就被安排去台灣發展，結果以《我依然是你的情人》一炮而紅，當時仲未夠20歲。即使喺國語歌壇成為天后人馬，Coco 向唱片公司成功爭取1997年推出首張廣東專輯，但係反應同銷量都遠不及國語碟。

2000年李玟為香港資金投資嘅荷里活片《卧虎藏龍》唱主題曲《月光愛人》，並因為呢首歌而登上奧斯卡表演台。

2011年Coco 同喺香港生活多年嘅零售集團高層Bruce Rockowitz(樂裕民）結婚，並選擇喺香港邵氏片場擺酒，有說婚禮花費2億！豪華之外，連嘉賓陣容都嚇親人，美國天后Alicia Keys、當時得令嘅Bruno Mars、Ne-yo、台灣天后舊亞軒等，都為Coco同Bruce嘅婚禮獻唱。

呢2年疫情影響，李玟同老公留港避疫，間中喺IG分享生活照，只見佢屋企極豪極大，坐擁無敵海景更有私家花園。據知呢個南區單位係Bruce以公司名義持有，面積超過2700呎，2016年成交價已經8200萬，估計而家過億！

李玟84歲嘅媽咪早年已回港生活，上年佢喺山頂餵流浪貓時俾野豬撞傷，身體多處骨折，正慢慢康復中。

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