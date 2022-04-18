聲生不息｜林鄭月娥拍片力撐︰讓年輕人通過音樂了解祖國

由無綫、芒果TV攜手合辦的《聲生不息》將於本月24日播出，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典，為觀眾源源送上家傳戶曉的經典金曲。節目由國家廣播電視總局網絡視聽節目管理司、國際合作司(港澳台辦公室)與香港中聯辦宣傳文體部授權指導，並作為無綫台慶55周年及香港回歸25周年獻禮。

林鄭︰ 音樂是時代的迴響 日前《聲生不息》播出「引言篇」宣傳片，請來快將卸任的特首林鄭月娥拍片大談她對粵語流行曲的看法，而她的說話則分開兩次播出。片段播出旁白一輪煽情對白之後，林鄭現身說︰「香港音樂陪伴我們成長，是香港人美好的集體回憶，港樂在最繁盛的時候，不僅在港澳、也在內地、台灣，風行一時，甚至整個亞洲都為了傾倒，音樂是時代的迴響，養一方人，講一城事，香港人的熱情、奮鬥、成長、情緒都被音符和詞句都記載著。一城之歌唱出了一個時代的隽永美好。」