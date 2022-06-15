聲生不息｜楊丞琳苦練廣東話唱《越難越愛》 網民：沒有人可以超越吳若希

由TVB與芒果TV合辦的節目《聲生不息》正在熱播中，節目搵嚟多位香港及內地殿堂級歌手與新生代歌手參與，前晚（12日）播出最新一集以「港樂與我的『葡萄成熟時』」為主題，仲邀請楊丞琳及周柏豪做特邀嘉賓。楊丞琳特意苦練廣東話，並選擇唱出吳若希嘅代表作《越難越愛》，不過唔少網民都認為原唱者吳若希唱得好聽過楊丞琳。

《聲生不息》最新一集中，喺台北長大嘅楊丞琳原來係廣東人，仲話爸爸細細個就同佢講，廣東人一定要識廣東話。楊丞琳驚喜獻唱由吳若希主唱嘅TVB劇集《使徒行者》片尾曲《越難越愛》，以普通話作為母語嘅佢特意苦練廣東話，雖然咬字唔係太準確，不過唔少觀眾都覺得唱得唔錯，可惜最終都係敗給對手林子祥、魔動閃霸及馬賽克樂隊組唱出嘅《真的漢子》。

而TVB亦有喺抖音上載吳若希喺台上現場《越難越愛》嘅影片，結果吸引唔少網民觀看，並一面倒留言指原唱者吳若希唱得好聽過楊丞琳，例如「沒有人可以超越吳若希的《越難越愛》」、「秒殺楊丞琳」、「還是原唱有味道，一聽就上腦」、「我很喜歡楊丞琳，這首歌來說，我也覺得完唱更有感覺更好聽，可是丞琳也在很努力的呈現了她呀，能不要否定別人的努力嗎？這首歌本來就很難唱呀」、「楊丞琳唱的還不如菊梓喬」及「剛聽完楊丞琳的，難受死了，回來聽到這該有的版本，謝謝抖音」等等。

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